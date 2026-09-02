Mercato: Courtrai recale Issa Kaloga, le SLO s'agace

Le FC Stade-Lausanne-Ouchy pensait avoir réalisé une deuxième belle vente cet été après celle de Keasse Bah au Dynamo Kiev. Son latéral droit genevois était d'accord avec Courtrai, mais le club belge l'a recalé après la visite médicale. Un procédé douteux, selon le SLO.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Issa Kaloga ne figurait pas dans l'effectif du SLO qui a battu Carouge mardi soir (3-0) à la Pontaise. Et pour cause: le latéral droit du club lausannois n'avait pas été impliqué dans la préparation de sa rencontre, lui qui se trouvait en Belgique pour y finaliser son transfert au KV Courtrai, dernier du championnat de première division.

Le SLO et le club belge étaient d'accord sur le montant de l'indemnité et le joueur voulait franchir un nouveau palier dans sa carrière, après s'être imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Challenge League. Sa puissance, ses qualités de percussion et son physique avaient attiré l'attention de plusieurs clubs de Super League, mais c'est à Courtrai, dans un meilleur championnat, qu'il se voyait poursuivre sa carrière et sa progression. Le SLO pensait donc avoir réalisé une deuxième belle vente cet été après celle de Keasse Bah au Dynamo Kiev.

Issa Kaloga, formé à Servette avant de s'imposer au SLO, a donc voyagé en Belgique, mais s'est fait recaler à la visite médicale, ce qui a fortement étonné tant le joueur que le club lausannois, qui évoque en coulisses une atteinte à la réputation du joueur et des informations erronées. Le sentiment, du côté de la Pontaise, est que Courtrai s'est tourné vers un autre joueur et a choisi ce prétexte médical et des données physiques supposément insuffisantes pour revenir sur son engagement.

Une volte-face qui pose des questions

Sans s'exprimer sur les relations entre les clubs, l'entraîneur du SLO Dalibor Stevanovic a souligné à Blick que les données physiques d'Issa Kaloga, un joueur au profil plus explosif qu'endurant, étaient excellentes à tous les niveaux. «Il n'a aucun équivalent en Suisse en termes de sprints et de répétitions de courses à haute intensité», assure le technicien, qui va donc retrouver son joueur à l'entraînement cette semaine. La volte-face du club belge, quelles que soient ses motivations, a en effet eu lieu en toute fin de mercato international, ce qui empêche le joueur de rebondir ailleurs. Mais rien ne dit qu'il restera à Lausanne toute la saison vu que le mercato suisse est encore ouvert et que plusieurs formations de Super League gardent un oeil sur lui.

Les questions sont donc les suivantes: les clubs suisses peuvent-ils être refroidis par cette visite médicale jugée ratée par le KV Courtrai? Et dans quel état mental sera le joueur après ce transfert avorté? Le SLO se serait bien passé d'avoir à chercher les réponses alors que tout était bouclé.