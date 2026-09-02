Encore une très jolie vente pour Stade-Lausanne-Ouchy

Keasse Bah quitte le FC Stade-Lausanne-Ouchy pour rejoindre le Dynamo Kiev. L'ailier ivoirien va rapporter un nouveau joli pactole aux Stadistes grâce, une fois de plus, au flair de leur directeur sportif Hiraç Yagan.

Blick Sport

Encore un joli coup pour le FC Stade-Lausanne-Ouchy et son directeur sportif Hiraç Yagan. Le club stadiste vient de conclure la vente de Keasse Bah au Dynamo Kiev. L'ailier ivoirien de 21 ans, qui est ce mercredi matin en train de passer sa visite médicale avec le géant ukrainien, était arrivé l'été dernier à Lausanne, en provenance du FC Ararat Erevan, club arménien partenaire du SLO et dont l'un des actionnaires minoritaires est Vartan Sirmakes, le propriétaire du SLO.

La saison dernière, l'attaquant a délivré 8 buts et 4 passes décisives en Challenge League et en Coupe de Suisse, participant au beau parcours du SLO dans cette compétition jusqu'en finale. Depuis le début de la présente saison, Keasse Bah est reparti de plus belle, puisqu'il compte 4 réussites en autant de rencontres de championnat. De belles performances qui ont visiblement convaincu le Dynamo Kiev, club ukrainien historique, de miser sur lui, pour une somme supérieure au million de francs, sans compter les bonus. Un montant très élevé pour la Challenge League, dont Keasse Bath était l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur. Saint-Gall le suivait de près, mais n'est pas monté aux mêmes hauteurs que le Dynamo Kiev.

Encore une belle vente pour le SLO

Ce n'est pas de loin la première jolie plus-value réalisé par le FC Stade-Lausanne-Ouchy, habitué des «bons coups» réalisés avec peu de moyens. L'été passé, Warren Caddy (au Danemark) et Michael Heule (à Thoune) avaient été vendus pour plusieurs centaines de milliers de francs. Dans les dernières années, Sahmkou Camara, Florian Danho, Elies Mahmoud ou Teddy Okou ont également rapporté de belles sommes au SLO, sans même remonter jusqu'à Zeki Amdouni ou Sofyan Chader.

Sportivement, le SLO a bien réagi au départ de son meilleur joueur en battant facilement Carouge (3-0) mardi soir à la Pontaise.