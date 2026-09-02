DE
FR

De retour en grenat!
Ricardo Rodriguez retrouve l'un de ses anciens clubs

Le défenseur international Ricardo Rodriguez, libre de tout contrat depuis cet été, retrouve un de ses anciens clubs. Selon les médias italiens, il fait son retour au Torino, un club où il avait déjà joué de 2020 à 2024.
Publié: il y a 39 minutes
1/2
Ricardo Rodriguez devrait revenir à Turin.
Photo: Toto Marti
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo Steiner

Ricardo Rodriguez, sans club depuis la fin de son contrat avec le Betis cet été, a un nouvel employeur! Et il ne débarque pas en terre inconnue, loin de là. Selon le site Tuttomercato, le latéral gauche passera mercredi la visite médicale au Torino. Il a déjà porté les couleurs des Grenat de 2020 à 2024. Sky annonce également la nouvelle.

Au cours de ses quatre années passées dans le Piémont, l'international suisse a disputé 129 matches pour «Il Toro». Au cours des saisons 2022/23 et 2023/24, il en a même été le capitaine.

Ricardo Rodriguez peut encore changer de club même après la clôture du mercato en Italie, le 1er septembre, en raison de son statut de joueur libre.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
AS Rome
2
8
6
2
Inter Milan
Inter Milan
2
4
6
3
Milan AC
Milan AC
2
3
6
4
Juventus Turin
Juventus Turin
2
3
6
5
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
2
6
6
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
6
7
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
8
Côme 1907
Côme 1907
2
1
4
9
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Naples
SSC Naples
2
1
3
11
Sassuolo
Sassuolo
2
0
3
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
0
3
13
US Lecce
US Lecce
2
-2
3
14
Torino FC
Torino FC
2
-2
0
15
Bologne FC
Bologne FC
2
-2
0
16
Genoa CFC
Genoa CFC
2
-3
0
16
Parme Calcio
Parme Calcio
2
-3
0
18
AC Monza
AC Monza
2
-4
0
19
Venezia
Venezia
2
-4
0
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
2
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)