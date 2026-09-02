Ricardo Rodriguez retrouve l'un de ses anciens clubs

Le défenseur international Ricardo Rodriguez, libre de tout contrat depuis cet été, retrouve un de ses anciens clubs. Selon les médias italiens, il fait son retour au Torino, un club où il avait déjà joué de 2020 à 2024.

Carlo Steiner

Ricardo Rodriguez, sans club depuis la fin de son contrat avec le Betis cet été, a un nouvel employeur! Et il ne débarque pas en terre inconnue, loin de là. Selon le site Tuttomercato, le latéral gauche passera mercredi la visite médicale au Torino. Il a déjà porté les couleurs des Grenat de 2020 à 2024. Sky annonce également la nouvelle.

Au cours de ses quatre années passées dans le Piémont, l'international suisse a disputé 129 matches pour «Il Toro». Au cours des saisons 2022/23 et 2023/24, il en a même été le capitaine.

Ricardo Rodriguez peut encore changer de club même après la clôture du mercato en Italie, le 1er septembre, en raison de son statut de joueur libre.

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