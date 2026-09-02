Ricardo Rodriguez retrouve l'un de ses anciens clubs

Carlo Steiner
Ricardo Rodriguez, sans club depuis la fin de son contrat avec le Betis cet été, a un nouvel employeur! Et il ne débarque pas en terre inconnue, loin de là. Selon le site Tuttomercato, le latéral gauche passera mercredi la visite médicale au Torino. Il a déjà porté les couleurs des Grenat de 2020 à 2024. Sky annonce également la nouvelle.
Au cours de ses quatre années passées dans le Piémont, l'international suisse a disputé 129 matches pour «Il Toro». Au cours des saisons 2022/23 et 2023/24, il en a même été le capitaine.
Ricardo Rodriguez peut encore changer de club même après la clôture du mercato en Italie, le 1er septembre, en raison de son statut de joueur libre.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
2
8
6
2
Inter Milan
2
4
6
3
Milan AC
2
3
6
4
Juventus Turin
2
3
6
5
Atalanta Bergame
2
2
6
6
Lazio Rome
2
2
6
7
Udinese Calcio
2
1
4
8
Côme 1907
2
1
4
9
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Naples
2
1
3
11
Sassuolo
2
0
3
12
Cagliari Calcio
2
0
3
13
US Lecce
2
-2
3
14
Torino FC
2
-2
0
15
Bologne FC
2
-2
0
16
Genoa CFC
2
-3
0
16
Parme Calcio
2
-3
0
18
AC Monza
2
-4
0
19
Venezia
2
-4
0
20
ACF Fiorentina
2
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation