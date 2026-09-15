Avec quatre victoires en quatre matchs, la Roma et l'Inter mènent la Serie A. Lundi, les Romains ont triomphé à Turin 2-0, tandis que les Milanais ont renversé Udinese 5-3 à domicile.

La Roma et l'Inter gagnent et s'installent en tête de la Serie A

La Roma et l'Inter gagnent et s'installent en tête de la Serie A

ATS Agence télégraphique suisse

La Roma et l'Inter se sont imposés lundi soir respectivement sur la pelouse du Torino (2-0) et à domicile contre Udinese (5-3). Les deux clubs s'installent aux deux premières places de la Serie A.

Après quatre journées, la Roma et l'Inter sont les seules équipes à avoir fait carton plein, avec quatre victoires et douze points. Les Romains conservent néanmoins la tête du classement devant les Milanais à la différence de buts (+11 contre +8).

Les Romains, qui n'avaient plus débuté un championnat par quatre victoires consécutives depuis 2014, ont dominé le Torino et marqué peu avant la pause par l'international néerlandais Donyell Malen (40e), puis ont dû attendre les derniers instants pour voir Niccolo Pisilli asséner le coup de grâce (90e+3).

Côme à l'affut

Leurs concurrents milanais sont eux passés par toutes les émotions lundi, eux qui se sont retrouvés menés 2-0 après vingt minutes, avant de parvenir à égaliser à deux partout avant la mi-temps. Marcus Thuram (57e), Francesco Esposito (67e) et Ange-Yoan Bonny (79e) ont ensuite permis aux Nerazzuri d'assurer une large victoire.

De son côté, Côme a vaincu Parme lundi et monte sur le podium provisoire avec 10 points au compteur. L'équipe surprise de la saison dernière confirme sa bonne forme actuelle, elle qui vient de balayer le RB Leipzig 4-1 pour sa toute première apparition en Champions League.