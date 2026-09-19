L’Inter Milan est en deuil: Sandro Mazzola, icône du club et champion d’Europe en 1964 et 1965, s’est éteint à 83 ans. Il fut également un héros de la Nazionale.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter Milan a perdu un de ses héros. L'ancien milieu offensif Sandro Mazzola, qui n'a porté durant sa carrière que ce maillot et celui de l'équipe d'Italie, s'est éteint à l'âge de 83 ans, a annoncé samedi le club nerazzurro. «Sandro Mazzola était l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Pas seulement de l'histoire des Nerazzurri», a indiqué le club milanais dans un communiqué.

Avec l'Inter, qui dominait l'Italie dans les années 60, il a remporté quatre fois le championnat (1963, 1965, 1966, 1971) et soulevé deux fois la Coupe d'Europe des clubs champions en 1964 et 1965.

Avec la Nazionale (70 sélections, 22 buts), ce dribbleur à la moustache élégante, qui se caractérisait aussi par une créativité débordante sur un terrain, ne fut pas en reste: vainqueur à domicile de l'Euro 1968 et finaliste du Mondial 1970 mexicain, seulement vaincu par le grand Brésil du Roi Pelé. L'année suivante, il échoua juste derrière Johan Cruyff dans la course au Ballon d'Or.