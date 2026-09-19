L'Inter Milan est allé arracher samedi le nul (2-2) sur la pelouse de la Roma dans le sommet de la 5e journée entre les deux leaders du championnat. Manuel Akanji et ses coéquipiers étaient pourtant menés 2-0.
Un doublé du champion du monde argentin 2022 Lautaro Martinez en deuxième période (46e, 79e) a répondu à un doublé de l'international français Manu Koné avant la pause (6e, 37e), pour ponctuer un match très spectaculaire et à très haute intensité. Le défenseur de l'équipe de Suisse Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la partie dans la défense intériste.
Les deux équipes, qui avaient remporté leurs quatre premiers matches, restent co-leaders avec 13 pts. La Lazio et Côme (10 pts) peuvent revenir à leur hauteur en cas de victoire, respectivement à Venise (samedi soir) et Frosinone (dimanche).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
5
11
13
2
Inter Milan
5
7
13
3
Lazio Rome
5
5
13
4
Cagliari Calcio
5
3
12
5
Côme 1907
4
5
10
6
Milan AC
4
3
8
7
Frosinone Calcio
4
3
7
8
Juventus Turin
4
2
7
9
Sassuolo
5
0
7
10
SSC Naples
4
1
6
11
Atalanta Bergame
4
0
6
12
US Lecce
4
-2
6
13
Udinese Calcio
5
-3
4
14
Torino FC
5
-3
4
15
AC Monza
5
-4
4
16
ACF Fiorentina
4
-6
3
17
Bologne FC
5
-3
2
18
Parme Calcio
4
-4
1
19
Genoa CFC
4
-6
1
20
Venezia
5
-9
0