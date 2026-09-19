Un doublé de Lautaro Martinez a permis à l'Inter Milan d'égaliser 2-2 contre la Roma samedi. Ce choc de la 5e journée laisse les deux clubs en tête du championnat avec 13 points.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter Milan est allé arracher samedi le nul (2-2) sur la pelouse de la Roma dans le sommet de la 5e journée entre les deux leaders du championnat. Manuel Akanji et ses coéquipiers étaient pourtant menés 2-0.

Un doublé du champion du monde argentin 2022 Lautaro Martinez en deuxième période (46e, 79e) a répondu à un doublé de l'international français Manu Koné avant la pause (6e, 37e), pour ponctuer un match très spectaculaire et à très haute intensité. Le défenseur de l'équipe de Suisse Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la partie dans la défense intériste.

Les deux équipes, qui avaient remporté leurs quatre premiers matches, restent co-leaders avec 13 pts. La Lazio et Côme (10 pts) peuvent revenir à leur hauteur en cas de victoire, respectivement à Venise (samedi soir) et Frosinone (dimanche).