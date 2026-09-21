La Juventus est en difficulté! Kamil Grabara sera absent pendant au moins six mois en raison d'une blessure au ligament croisé. Le club pourrait donc se mettre en quête d'un nouveau gardien sur le marché des transferts.

Blick Sportdesk

Mauvaise nouvelle pour la Juventus: le gardien polonais Kamil Grabara s’est gravement blessé vendredi à l’entraînement. Le club a confirmé que le joueur de 24 ans souffrait d’une rupture du ligament croisé du genou droit et serait indisponible pendant au moins six à sept mois.

Arrivé cet été à la «Vieille Dame» sous la forme d’un prêt en provenance de Wolfsburg, Grabara venait tout juste de faire ses débuts avec la Juve, la semaine dernière en Ligue Europa, lors de la victoire 5-0 contre le NEC Nimègue.

Cette blessure contraint désormais la Juventus à trouver rapidement une solution au poste de gardien. Selon la Gazzetta dello Sport, le jeune Riccardo Radu, 19 ans, issu de l’équipe réserve, devrait être promu en équipe première afin d’épauler Guglielmo Vicario et Carlo Pinsoglio. Les Turinois pourraient toutefois aussi recruter rapidement un gardien libre de tout contrat, sans attendre l’ouverture du mercato hivernal.

Plusieurs successeurs potentiels

Plusieurs noms circulent déjà, dont celui de Neto, ancien gardien de la Juventus, qui avait disputé 22 matches avec les Bianconeri entre 2015 et 2017. Sergio Rico, passé notamment par le PSG et le FC Séville, figure également parmi les pistes évoquées. Alessio Cragno, qui évolue actuellement au Südtirol, en deuxième division, serait lui aussi une option, selon le journaliste Gianluca Di Marzio.

La blessure de Kamil Grabara constitue déjà le quatrième coup dur pour la Juventus en moins de trois semaines. Avant lui, Kenan Yildiz (fracture du métatarse), Khéphren Thuram (lésion du cartilage du genou) et Manuel Locatelli (lésion du ménisque) ont tous dû subir une intervention chirurgicale.

Leur indisponibilité est estimée entre trois et six mois. Un lourd tribut pour la Juventus en ce début de saison.