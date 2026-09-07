Vincent Sierro convaincant pour ses débuts à Parme

Entré à la pause dimanche face à Monza (1-1), Vincent Sierro semble avoir déjà conquis les observateurs de son nouveau club, Parma. Le Valaisan de 30 ans s'est attiré les louanges des commentateurs.

Débuts réussis pour Vincent Sierro dans sa nouvelle équipe! Alors que Parme avait perdu ses trois premiers matches de Serie A, le club du Valaisan était mené 1-0 à la pause sur sa pelouse face à Monza dimanche. La quatrième défaite se profilait sérieusement et le coach espagnol Carlos Cuesta a décidé de faire entrer son nouveau joueur à ce moment-là, malgré son manque de vécu avec le groupe. Et c'est peu dire que la décision a été la bonne!

L'international suisse a en effet effectué une entrée remarquable et remarquée. Parma a égalisé à l'heure de jeu et pris son premier point dans ce nouveau championnat. Eurosport ne s'y est pas trompé, en publiant le commentaire suivante.

«Arrivé il y a deux jours, libre de tout contrat et presque inconnu, il démontre une énorme personnalité. Il ressemble à un géant: grand, mais néanmoins véloce, rapide et technique. En une mi-temps, il montre de très belles choses», ont écrit les reporters de la chaîne. De bon augure pour la suite.