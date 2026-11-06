Naples plonge dans la crise après sa défaite à Porto

Après sa défaite 4-1 à Porto, Naples traverse une grave crise. Entre accrochages sur le terrain, critiques publiques et désaccords avec Massimiliano Allegri, le vestiaire est en ébullition.

Yannick Peng

A Naples, les joueurs semblent désormais se déchirer entre eux. Le public a pu en être témoin à plusieurs reprises mercredi, lors du match de Champions League à Porto. Après la lourde défaite 4-1, Matteo Politano a notamment exprimé son mécontentement au micro de Sky Sport: «J’aimerais que, de temps en temps, un autre coéquipier donne aussi des explications. Il n’y a pas toujours que les joueurs italiens qui doivent le faire.»

Les tensions étaient déjà palpables sur le terrain. Kevin De Bruyne et Lorenzo Lucca se sont accrochés en plein match. Dans les dernières minutes, alors que le Belge perdait le ballon aux abords de la surface adverse, il s’est immédiatement tourné vers l’Italien, qui venait d’entrer en jeu. Quelques instants plus tard, après une frappe lointaine de Billy Gilmour qui n’a pas trouvé le cadre, Kevin De Bruyne a de nouveau lancé un regard accusateur à Lorenzo Lucca, tout en levant les bras. L’attaquant n’a pas laissé passer. Selon des spécialistets, il aurait lancé à trois reprises «Va te faire foutre» en direction de l’ancien joueur de Manchester City.

Une chose est sûre: rien ne va plus à Naples. Sur le plan sportif, la saison est très décevante pour le champion d’Italie 2025. La défaite contre Porto est déjà la septième en 14 matches officiels, toutes compétitions confondues. Les nombreux blessés pèsent également sur le moral de l’équipe. Dimanche prochain, Naples accueillera la Lazio, leader invaincu du championnat. Selon Sky Sport, dix joueurs manqueront alors à l’appel.

Le coach et ses joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde

La situation de l’entraîneur Massimiliano Allegri, en poste depuis juillet dernier seulement, est loin d’être enviable. Au stade du Dragão, alors qu’il ne disposait que de cinq joueurs de champ sur le banc, il n’en a fait entrer que trois. Il a notamment préféré ne pas lancer dans le grand bain de la Champions League Andrea Chiummariello et Claudio Lieto, tous deux âgés de 18 ans. Après la défaite à Porto, Massimiliano Allegri a pourtant estimé au micro de Sky Sport que son équipe avait livré «un bon match» pendant 70 minutes.

Rasmus Hojlund ne partage pas du tout cet avis. «Je ne suis pas d’accord avec Allegri, nous n’avons pas fait un bon match», a déclaré l’attaquant, qui évoque également une «phase sombre», selon le «Corriere dello Sport». La colère est aussi palpable chez Scott McTominay: «Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis en colère. Chacun d’entre nous doit se regarder dans le miroir et se demander ce qu’il peut donner de plus.»

Un message sans détour de la part du Danois et de l’Ecossais. De quoi donner un écho particulier aux reproches de Matteo Politano: visiblement, les Italiens ne sont pas les seuls à s’expliquer.