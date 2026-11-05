Les Belges encensent de nouveau Yann Sommer

Il y a un mois, les médias belges avaient presque déjà catalogué Yann Sommer comme un flop au Club Bruges. Après la victoire 2-1 face à Eindhoven, il est un héros dans le Plat Pays.

Florian Raz

Le ballon heurte l’intérieur du poteau avant de franchir la ligne, tout en bondissant. Le seul but encaissé par Yann Sommer mercredi est une frappe déviée, imparable, de Kodai Sano. Le Bâlois ne peut rien faire.

Ce soir-là, le portier du Club Bruges est imbattable d’une autre manière. Le PSV Eindhoven a tiré 27 fois en direction de sa cage. Dix de ces tirs ont bel et bien été cadrés. Mais Yann Sommer en a arrêté neuf.

«Un gardien de classe mondiale»

Et ces frappes ne sont pas de mauvaise qualité. Selon les statisticiens d’Opta, les tirs en direction de Yann Sommer valaient 2,5 expected goals. Cela signifie que le Bâlois a empêché 1,5 but grâce à ses arrêts.

«Sommer est un gardien de classe mondiale», constate le «Nieuwsblad» après la victoire 2-1 de Bruges et le qualifie «d’ange gardien».

C’est surtout avec Sergiño Dest que le gardien se livre à un duel dans le match. L’Américain a tenté cinq fois sa chance. L’arrêt contre la frappe à ras de terre à la 7e minute est digne des meilleures années de Yann Sommer.

«Je veux être un bon gardien pour Bruges, a déclaré le héros. Parfois j’y arrive mieux. Parfois moins bien. Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir réalisé quelques arrêts décisifs.»

Ce que Sommer veut dire par là, c'est que lors de sa première apparition en Champions League avec Bruges, il avait contribué à la défaite 3-2 contre Aston Villa par une sortie malheureuse de sa surface de réparation. Peu après, il s’était également troué contre Anvers.

Les médias soupçonnaient un mauvais transfert

Une partie des médias belges s’en est ensuite durement prise à lui. «De Standaard» estimait: «Soudain, des doutes s’élèvent au sujet du Suisse.» «Het Laatste Nieuws» faisait état de supporters mécontents et constatait: «Le club semble s’être complètement trompé.»

Ces critiques se sont depuis tues. Après la victoire dans le derby face aux Néerlandais du PSV, le «Nieuwsblad» écrit: «Sommer mérite de grands applaudissements.» Le journal lui attribue la note de huit sur dix dans son évaluation du match.

Au sein de son club, Yann Sommer n’a jamais été contesté. L’entraîneur Ivan Leko s’est rapidement déclaré grand fan : «J’aimerais avoir dix Sommer dans mon vestiaire. On trouve rarement de telles personnalités. En matière de professionnalisme, je lui donne la note de 12 sur 10.»

Après les premiers couacs, Sommer n’est pas le seul à s’être amélioré. Bruges a désormais remporté trois matches en Ligue des champions et, avec neuf points, reste pleinement dans la course pour une place dans le top 8.

Mais Yann Sommer ne veut pas faire de calculs: «Le classement m’est totalement égal.» En Belgique, on débat pourtant déjà de la possibilité d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.