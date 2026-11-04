Yann Sommer brille une nouvelle fois sur la grande scène européenne

Yann Sommer n'en finit pas de briller en Champions League. Le gardien suisse et Bruges sont allés gagner à Eindhoven. Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a lui décroché mercredi sa troisième victoire de la saison dans la reine des compétitions.

ATS Agence télégraphique suisse

Face à une équipe jusqu'alors invaincue dans la phase de ligue, le BVB a dû attendre le début de la seconde période pour trouver la faille, Fabio Silva surgissant sur un ballon relâché par Alvaro Valles (49e). Le portier du Betis avait auparavant réussi un exploit sur sa ligne devant Daniel Svensson (21e).

Son homologue Gregor Kobel avait quant à lui été battu dès la 13e minute par Antony, mais le Brésilien a rapidement été signalé en position de hors-jeu. Le gardien de l'équipe de Suisse a toutefois dû aller chercher le ballon dans ses filets lorsqu'Aitor Rubal l'a surpris au deuxième poteau (67e).

Dortmund n'a guère douté après cette égalisation, Konstantinos Karetsas inscrivant le 2-1 à la 72e sur un tir que Valles aurait pu arrêter. Le but du Grec a suffi pour empocher les trois points et ainsi revenir à la hauteur des Verdiblancos au classement avec 9 points.

Arsenal assure

Parmi les autres cadors en lice mercredi soir, Arsenal a assuré sur la pelouse du Slavia Prague. Les Gunners se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Noni Madueke et Viktor Gyökeres, pour revenir à deux longueurs du duo de tête - le PSG et le Real Madrid - qui compte 12 points.

Manchester City a eu plus de peine pour venir à bout de Leipzig en Allemagne. Les Cityzens ont mené 1-0 puis 2-1 mais ont concédé deux fois l'égalisation, avant qu'Erling Haaland ne marque le but de la victoire à la 78e.

City compte aussi 9 points, comme le Club Bruges de Yann Sommer, qui a poursuivi son excellente campagne en allant gagner sur le terrain du PSV Eindhoven (2-1). L'ex-gardien de l'équipe de Suisse s'est une nouvelle fois montré impérial dans le but du club belge.

Dans les autres matches de la soirée, Viking Stavanger, le club champion de Norvège, a signé son premier succès de la phase de ligue en battant le Sabah FC (4-1). Porto s'est de son côté imposé à domicile devant le Napoli sur le même score.

Liverpool chute

Le sans-faute de Liverpool avait pris fin en début de soirée dans le chaudron de Fenerbahçe (3-2), à Istanbul. Le club anglais a été renversé après avoir mené deux fois au score.

Victorieux de leurs trois premiers matches, les Reds n'auront pas réussi à imiter le PSG et le Real Madrid, les deux seuls mastodontes du continent à avoir réussi la passe de quatre.

Une tête victorieuse de Vedat Muriqi (79e) a offert au «Fener», 6e de Super Lig et récemment fragilisé par le départ de son entraîneur, une victoire de prestige, sa première de la campagne européenne. Mason Greenwood et l'ancien latéral du Lausanne-Sport Archie Brown ont également marqué pour le géant turc.

La défense de Liverpool et le gardien Alisson Becker ont encore affiché de trop grandes fragilités pour tenir le choc, sous la pluie et les sifflets stridents de la nuit stambouliote.