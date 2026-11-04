Scénario fou: la furie de Fenerbahçe renverse Liverpool!

Au lendemain de la victoire de Galatasaray face à Stuttgart, Fenerbahçe a renversé Liverpool, s'imposant 3-2 en Champions League. La Turquie brille sur la grande scène européenne!

ATS Agence télégraphique suisse

Le sans-faute de Liverpool en Champions League a pris fin dans le chaudron de Fenerbahçe (3-2), mercredi à Istanbul, où le club anglais a été renversé après avoir mené deux fois au score.

Le «Fener», actuel sixième du championnat de Turquie, obtient lui sa première victoire en quatre journées grâce à un but décisif inscrit par l'avant-centre kosovar Vedat Muriqi (79e). Avant de but de la victoire, les Turcs avaient marqué par Mason Greenwood (29e, 1-0) et par l'ancien latéral gauche du Lausanne-Sport Archie Brown (73e, 2-2). Les buts anglais ont été marqués par Trey Nyoni et Alexander Isak. Pas assez pour contenir la furia stambouliote!

Le football turc fait donc sensation sur la scène européenne, puisque mardi, le grand rival Galatasaray s'est imposé face à Stuttgart (2-0) grâce à un doublé du phénomène Alexeï Batrakov.