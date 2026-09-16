Seize supporters italiens bannis après des saluts fascistes

Seize supporters de l’AS Roma ont été interdits de stade pour une durée d’un à cinq ans après avoir effectué un salut fasciste lors du match contre l’Atalanta Bergame.

Blick Sport

Seize supporters de l’AS Roma ont été interdits de stade en Italie après avoir effectué un salut fasciste lors du match contre l’Atalanta Bergame, le 5 septembre dernier.

Selon la police de Rome, les interdictions, d’une durée d’un à cinq ans, s’appliquent également à tous les matches internationaux de l’AS Roma et de l’équipe nationale italienne. Quatre des supporters concernés devront en outre se présenter au commissariat pendant les rencontres de la Roma.

Renforcer la lutte

L’incident s’est produit dans le secteur de la Curva Sud, traditionnellement occupé par les ultras du club. Ce jour-là, l’AS Roma s’était imposée 2-1 face à l’Atalanta. L'AS Rome occupe actuellement la tête du championnat après quatre journées, devant l’Inter Milan grâce à une meilleure différence de buts.

Selon le site Onet, ces sanctions visent à renforcer la lutte contre les comportements haineux dans les stades. En Italie, le salut fasciste n’est pas explicitement interdit dans toutes les circonstances. Son utilisation peut toutefois être sanctionnée en vertu de lois interdisant notamment la reformation de partis fascistes ou l’incitation à la haine raciale. Les tribunaux examinent chaque cas individuellement.