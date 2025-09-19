DE
FR

«Ça va trop loin»
Une légende de Serie A vient à la rescousse de Yann Sommer

Yann Sommer fait l'objet de critiques après avoir encaissé deux buts évitables contre la Juventus. L'ancien gardien de l'Inter Sébastien Frey défend le Suisse et souligne ses qualités.
Publié: il y a 47 minutes
1/6
Pour Sébastien Frey, les récentes critiques à l'encontre de Yann Sommer sont exagérées.
Photo: IMAGO/Nicolo Campo
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele Frezza

Cette semaine, Yann Sommer a sans doute retrouvé des sensations familières, celles de ses années au Bayern Munich. Deux buts évitables encaissés lors du derby d’Italie contre la Juventus (3-4) le week-end dernier ont suffi pour qu’il se retrouve sous le feu des critiques. Certains ont même réclamé un changement de gardien immédiat.

C’est maintenant au tour de Sébastien Frey de prendre la parole dans un entretien accordé à Blick. L’ancien gardien de l’Inter et de la Fiorentina prend fermement la défense du portier suisse: «Je suis choqué», confie-t-il. Il n’a aucune compréhension pour la manière dont le gardien suisse de l’Inter est traité. «Dites-moi qui ne fait pas d’erreurs. Qui n’a pas un match moyen au moins une fois dans une saison? Une critique objective est acceptable. Mais cette fois, ça va trop loin», estime l'ancien gardien de l’équipe de France.

Sébastien Frey, véritable légende en Italie

Certes, Sébastien Frey admet que Yann Sommer aurait pu éviter deux buts contre la Juve. «Mais malheureusement, c’est l’esprit du temps aujourd’hui. Une erreur devient immédiatement virale et l’on est critiqué de tous côtés. Plus sérieusement, Yann est un grand gardien de but. Il l’a prouvé partout où il est passé».

Sébastien Frey, né sur les bords du lac Léman, côté français, à Thonon-les-Bains, est une véritable légende en Italie. Seuls quatre joueurs ont disputé plus de matches que lui dans l’histoire de la Serie A (446 matches, voir encadré). Il connaît donc parfaitement le championnat. Aujourd’hui encore, il reste étroitement lié à l’Inter. «J’ai discuté avec l’entraîneur des gardiens de l'Inter, que je connais bien. Il m’a dit que Yann était toujours le même: très calme et serein, comme on le connaît».

Yann Sommer l’a d’ailleurs prouvé de manière impressionnante trois jours après le match contre la Juve, lors d’une rencontre de Ligue des champions face à l’Ajax. À la 40e minute, il a empêché l’ouverture du score grâce à une parade spectaculaire: «C’était une grande parade, pas facile du tout. Il a ainsi montré à tous quel grand gardien il est».

«Confiance maximale en Yann Sommer»

Le débat sur les gardiens n’est apparemment pas totalement clos. La Gazzetta dello Sport prévoit que Yann Sommer soit ménagé dimanche contre Sassuolo et que le numéro 2, Josep Martinez (27 ans), prenne temporairement sa place. Sébastien Frey n’est toutefois pas du tout partisan d’une rotation au poste de gardien: «Partout où l’on a essayé, cela a échoué – comme au PSG. Il faut une hiérarchie, qui peut être ajustée au cours d’une saison. Mais pour l’instant, il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit».

Le contrat de portier suisse à l’Inter prendra fin dans un an. D’ici là, le Suisse restera incontournable, assure Sébastien Frey: «Le club a une confiance maximale en lui. C’est vrai. Tant que Yann Sommer est là, il doit jouer».

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
SSC Naples
3
5
9
2
Juventus Turin
Juventus Turin
3
4
9
3
US Cremonese
US Cremonese
3
2
7
4
Udinese Calcio
Udinese Calcio
3
2
7
5
Milan AC
Milan AC
3
2
6
6
AS Rome
AS Rome
3
1
6
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
3
3
5
8
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
3
1
4
8
Côme 1907
Côme 1907
3
1
4
10
Torino FC
Torino FC
3
-4
4
11
Inter Milan
Inter Milan
3
3
3
12
Lazio Rome
Lazio Rome
3
1
3
13
Bologne FC
Bologne FC
3
-1
3
14
Sassuolo
Sassuolo
3
-2
3
15
Genoa CFC
Genoa CFC
3
-1
2
16
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
3
-2
2
17
Hellas Vérone
Hellas Vérone
3
-4
2
18
Pise SC
Pise SC
3
-2
1
19
Parme Calcio
Parme Calcio
3
-4
1
20
US Lecce
US Lecce
3
-5
1
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
