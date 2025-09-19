Qui sont les meilleurs Suisses dans FC 26?

Dès vendredi prochain, le nouveau jeu de football EA Sports FC 26 sera disponible dans le commerce. Blick dresse un aperçu de la valeur des joueurs suisses et des stars internationales dans le jeu.

1/11 Le meilleur Suisse dans le nouveau jeu d'EA : Yann Sommer. Photo: TOTO MARTI

Björn Lindroos

C’est une tradition pour les fans de football à l’aube de l’automne: EA Sports sort l’opus annuel de son fameux jeu de football sur consoles. FC 26 sera disponible dès vendredi prochain. L’occasion pour Blick de faire le point sur la valeur des joueurs suisses et internationaux dans le jeu.

Les Suisses

Le meilleur Suisse du jeu est le gardien de l’Inter Yann Sommer avec une note de 87, ce qui le place en 6e position du classement des gardiens. Il est suivi de près par Gregor Kobel avec une note globale de 86. L’an dernier, Kobel était encore le meilleur Suisse et le 5e meilleur gardien du jeu avec une note de 88.

Sans surprise, le meilleur joueur de champ suisse est Granit Xhaka. Le capitaine de la Nati obtient une note de 85. Elle est suivie par la meilleure Suissesse, Géraldine Reuteler, avec une note globale de 84.

Denis Zakaria (note de 82) de Monaco, Lia Wälti (82) de la Juventus, Manuel Akanji (82) de l’Inter, Fabian Schär (82) de Newcastle et Remo Freuler (81) de Bologne peuvent également se réjouir d’une évaluation supérieure à 80.

Le joueur le plus fort de la Super League est Xherdan Shaqiri. Le capitaine du FCB obtient une note de 78 de la part d’EA Sports. Renato Steffen de Lugano, Miroslav Stevanovic de Servette et l’attaquant de Bâle Bénie Traoré se partagent la deuxième place avec une force totale de 75.

Les meilleurs

Cette année, deux stars du football se partagent la première place. Mohamed Salah de Liverpool et Kylian Mbappé du Real Madrid sont tous deux notés 91. Derrière eux, cinq joueurs ont une note de 90: Ousmane Dembélé (PSG), Rodri (ManCity), Virgil van Djik (Liverpool), Jude Bellingham (Real) et Erling Haaland (ManCity).

Les deux stars du Barça Raphinha et Lamine Yamal suivent avec un 89. Les meilleurs gardiens du jeu sont Gianluigi Donnarumma, Alisson et Thibaut Courtois (tous 89).

Chez les femmes, deux Espagnoles du FC Barcelone sont en tête. Alexia Putellas et Aitana Bonmati se partagent la première place avec une note de 91. La meilleure gardienne est la Chilienne Christiane Endler de l’Olympique lyonnais avec une note globale de 88.