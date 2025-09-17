Yann Sommer et l'Inter victorieux

Trois jours après une défaite rocambolesque contre la Juventus (4-3), l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji s'est remis à l'endroit en Ligue des champions. Le finaliste sortant s'est imposé 2-0 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.

Photo: Inter via Getty Images

Blick Sport

L'ancien gardien de l'équipe de Suisse était bien présent devant le but nerazzurro après avoir été passablement critiqué pour sa performance lors du derby d'Italie. Il a livré la marchandise aux Pays-Bas, tout comme Akanji, qui ne disputait que son deuxième match sous le maillot de l'Inter.

Humiliés en finale de la dernière C1 par le Paris Saint-Germain (5-0), les Milanais peuvent remercier le duo Thuram - Calhanoglu pour cette entrée en matière réussie. Orphelin de Lautaro Martinez, ménagé, Marcus Thuram s'est en effet offert un doublé sur deux corners bien bottés par le maître à jouer turc de l'Inter (42e/47e).

Le PSG souverain

Le champion d'Europe a également bien entamé la défense de son titre. Au Parc des Princes, le PSG n'a laissé aucune chance à l'Atalanta Bergame dans une partie arbitrée par le Suisse Sandro Schärer (4-0).

Marquinhos (3e), en position d'avant-centre, et Kvicha Kvaratskhelia (39e), sur une action de grande classee (39e), ont mis les Parisiens sur orbite. Le penalty raté de Bradley Barcola avant le thé n'a pas porté préjudice aux hommes de Luis Enrique, ces derniers ajoutant deux buts en seconde période (51e Mendes, 91e Ramos).

Le Bayern bat Chelsea

L'un des deux chocs de la soirée, qui opposait le Bayern Munich à Chelsea, a tourné en faveur des Allemands (3-1). Un doublé de l'inévitable Harry Kane (27e sur penalty/63e) et un but contre son camp de Trevor Chalobah (20e) ont permis aux Bavarois de s'imposer devant leur public. La réduction du score rapide des Blues signée Cole Palmer (29e) n'a pas pas suffi aux vainqueurs de la Coupe du monde des clubs.

Liverpool encore sur le gong

Comme en Premier League, où ses quatre premières victoires ont été acquises in extremis, Liverpool a arraché les trois points contre l'Atlético Madrid (3-2). A Anfield, les Reds ont d'abord vu leur entame canon (4e Robertson, 6e Salah) être effacée par un doublé de Marcos Llorente (45e+3/81e), avant que Van Dijk n'offre la victoire aux Anglais dans les arrêts de jeu (93e). Une issue à laquelle l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone, renvoyé en tribunes avant le coup de sifflet final, n'a que moyennement goûté.

Un peu plus tôt, Paphos avait réussi un sacré exploit en tenant en échec l'Olympiakos (0-0) pour sa première en Ligue des champions. D'autant plus que les Chypriotes ont évolué à 10 pendant plus d'une heure à Athènes. Le Slavia Prague et les Norvégiens de Bodo/Glimt se sont également quittés bons amis (2-2) en Tchéquie.