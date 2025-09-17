Un nul pour la première de Bodø/Glimt

Bodø/Glimt et Pafos ne font pas partie des formations ayant la plus grande cote dans cette Ligue des champions. Les Norvégiens et les Chypriotes ont pourtant lancé leur campagne par un match nul, respectivement face au Slavia Prague et à l’Olympiakos, mercredi soir.
L’histoire est belle pour Bodø/Glimt. Premier club du cercle polaire arctique à participer à la Ligue des champions, il était mené 2-0 jusque dans le dernier quart d’heure, avant d’inscrire deux buts en fin de match (Bassi 78e, Fet 90e).
Pafos perd David Luiz
Dans l’autre duel, le Petit Poucet chypriote a également créé la sensation. Le club compte dans ses rangs un certain David Luiz (ex-Chelsea et PSG notamment), contraint de sortir sur blessure à la 34e minute. Ses coéquipiers ont en plus dû évoluer à dix après l’expulsion de Bruno Felipe (24e). Mais Pafos a tenu.
Le Slavia Prague et l’Olympiakos manquent ainsi leur entrée en Ligue des champions avec ce petit point.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
3:0
1
3
3
2
Union Saint-Gilloise
1
2
3
3
Arsenal FC
1
2
3
3
Inter Milan
2:0
1
2
3
5
Qarabag FK
1
1
3
6
Bayern Munich
2:1
1
1
3
6
Liverpool FC
2:1
1
1
3
6
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
10
Borussia Dortmund
1
0
1
11
Juventus Turin
1
0
1
12
Bodo/Glimt
1
0
1
13
Slavia Prague
1
0
1
14
Olympiakos
1
0
1
14
Paphos FC
1
0
1
16
AS Monaco
0
0
0
16
Bayer Leverkusen
0
0
0
16
FC Bruges
0
0
0
16
Eintracht Francfort
0
0
0
16
FC Barcelone
0
0
0
16
FC Copenhague
0
0
0
16
Galatasaray SK
0
0
0
16
Kairat Almaty
0
0
0
16
Manchester City FC
0
0
0
16
Newcastle United FC
0
0
0
16
Sporting CP
0
0
0
16
SSC Naples
0
0
0
28
Benfica Lisbonne
1
-1
0
29
Atlético Madrid
1:2
1
-1
0
29
Chelsea FC
1:2
1
-1
0
29
Olympique Marseille
1
-1
0
32
Villarreal CF
1
-1
0
33
PSV Eindhoven
1
-2
0
34
Ajax Amsterdam
0:2
1
-2
0
34
Athletic Bilbao
1
-2
0
36
Atalanta Bergame
0:3
1
-3
0