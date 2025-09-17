DE
Pafos en fait de même!
Un nul pour la première de Bodø/Glimt

Les deux premières affiches de la soirée en Ligue des champions ont accouché de deux matchs nul. Bodø/Glimt (2-2) et Pafos (0-0) ont ainsi inscrit le premier point de leur histoire dans la plus prestigieuse des compétitions.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
De la fierté se lit sur le visage des Norvégiens.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Bodø/Glimt et Pafos ne font pas partie des formations ayant la plus grande cote dans cette Ligue des champions. Les Norvégiens et les Chypriotes ont pourtant lancé leur campagne par un match nul, respectivement face au Slavia Prague et à l’Olympiakos, mercredi soir.

L’histoire est belle pour Bodø/Glimt. Premier club du cercle polaire arctique à participer à la Ligue des champions, il était mené 2-0 jusque dans le dernier quart d’heure, avant d’inscrire deux buts en fin de match (Bassi 78e, Fet 90e).

Pafos perd David Luiz

Dans l’autre duel, le Petit Poucet chypriote a également créé la sensation. Le club compte dans ses rangs un certain David Luiz (ex-Chelsea et PSG notamment), contraint de sortir sur blessure à la 34e minute. Ses coéquipiers ont en plus dû évoluer à dix après l’expulsion de Bruno Felipe (24e). Mais Pafos a tenu.

Le Slavia Prague et l’Olympiakos manquent ainsi leur entrée en Ligue des champions avec ce petit point.

