À l'AS Monaco, un problème inédit dans l'avion!

Ils ont préféré le prendre avec humour. En proie à un sérieux problème d'air conditionné, les joueurs de l'AS Monaco, en partance pour la Belgique, se sont... déshabillés dans l'avion!

L'AS Monaco de Denis Zakaria a connu un problème pour le moins inédit ! Photo: IMAGO/PsnewZ

La scène est risible. À la veille d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions, les joueurs de l'AS Monaco ont vécu une étrange mésaventure: celle de devoir se déshabiller dans l'avion et sur le tarmac, face à une chaleur visiblement intense.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Nul doute que cet incident n'affectera pas la préparation des joueurs monégasques, qui semblent plutôt prendre l'événement avec le sourire. Une température un peu plus clémente devrait les attendre ce jeudi en Belgique, aux alentours de 18h45, heure du coup d'envoi de cette première journée de Ligue des champions.