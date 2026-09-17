Des supporters d’Al-Taawoun ont scandé le nom de Diogo Jota pour provoquer Ruben Neves. La Fédération saoudienne a sanctionné le club d’une amende et de deux matches à huis clos.

Des supporters d’Al-Taawoun ont scandé le nom de Diogo Jota lors du match contre Al-Hilal, samedi dernier. Les chants visaient Ruben Neves, ancien coéquipier du Portugais en sélection, décédé en 2025 dans un accident de la route. La Fédération saoudienne de football (SAFF) a décidé de sévir.

Le club a été condamné à une amende de 100’000 riyals, soit environ 23’000 francs suisses, et devra disputer ses deux prochains matches à domicile à huis clos. La décision a été prise par la commission de discipline et d’éthique de la SAFF.

Ces chants ont retenti lors de la lourde défaite d’Al-Taawoun face à Al-Hilal (0-6). La SAFF et la Saudi Pro League ont rapidement condamné ces agissements, les qualifiant d’«inacceptables» et contraires aux valeurs du football saoudien et aux principes du fair-play. La sanction représente également un manque à gagner pour Al-Taawoun, dont le stade peut accueillir environ 30’000 spectateurs.

Ronaldo réclame une exclusion à vie

Cristiano Ronaldo a réagi avec virulence après les faits. Le Portugais estime que les supporters concernés ne devraient «plus jamais être autorisés à entrer dans un stade». Ruben Neves a également réagi. Sur le terrain, le milieu d’Al-Hilal a pointé un doigt vers le ciel après les chants. Après la rencontre, il a déclaré: «J'espère juste qu'ils n'iront pas prier après ce qu'ils ont fait.»

D’autres joueurs ont également condamné les faits. Saleh Abu Al-Shamat, joueur d’Al-Ahli, a notamment réagi: «Quelle que soit l’intensité de la rivalité, nous ne devons jamais nous en prendre aux familles des victimes ni aux morts. C’était inacceptable.»