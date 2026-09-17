Roman Bürki en finale de l'US Open Cup avec Saint-Louis

Avec St. Louis City, Roman Bürki a l'occasion de remporter son premier titre en Amérique du Nord. L'ancien gardien de la Nati a atteint la finale de l'US Open Cup avec son équipe.

ATS Agence télégraphique suisse

Avec St. Louis City, Roman Bürki a l'occasion de remporter son premier titre en Amérique du Nord. L'ancien gardien de la Nati a atteint la finale de l'US Open Cup avec son équipe.

Avec le Suisse dans les buts, Saint-Louis s'est imposé 3-0 à l'extérieur face aux Colorado Rapids en demi-finale. En finale, le 21 octobre, Saint-Louis affrontera le Columbus Crew.

Avant son transfert aux États-Unis, Bürki avait déjà remporté trois fois une Coupe nationale: en 2013 avec les Grasshoppers, puis en 2017 et 2021 avec le Borussia Dortmund. Il avait quitté le BVB pour rejoindre la MLS à l'été 2022.