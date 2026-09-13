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Même réduit à dix, Manchester City s'offre le derby contre United

Manchester City a triomphé 1-0 à Old Trafford malgré une expulsion de Phil Foden dès la 23e minute. Un but d’Erling Haaland a scellé une victoire cruciale dans la course au titre.
Publié: 21:04 heures
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Dernière mise à jour: 20:49 heures
Haaland évidemment buteur pour donner la victoire à City.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City s'est payé le luxe de remporter le derby chez son rival United (1-0) malgré une très longue infériorité numérique. Ce triomphe lui permet de suivre le rythme du leader Arsenal.

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L'équipe d'Enzo Maresca a enchaîné dimanche une quatrième victoire en quatre journées, comme Arsenal la veille à Sunderland, et également dans une ambiance hostile. Réduits à dix après l'expulsion de Phil Foden (23e), les visiteurs ont réduit Old Trafford au silence sur un but d'Erling Haaland (60e, 1-0).

Quelques sueurs froides

Les premières minutes ont donné le ton d'un derby accroché, où les voisins ennemis se sont rendu coup pour coup, au propre comme au figuré. La tension a atteint son paroxysme très tôt quand Bruno Fernandes, d'une poussette dans le dos, a mis Foden par terre. L'attaquant de 26 ans, furieux, a donné en retour un coup de pied dans le ventre du Portugais et été expulsé (23e).

En infériorité numérique, City a fait le dos rond et eu quelques sueurs froides, sur un coup franc de Marcus Rashford (45e) et une frappe de Kobbie Mainoo (51e), tous deux repoussés par un poteau.

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