Manchester City s'est payé le luxe de remporter le derby chez son rival United (1-0) malgré une très longue infériorité numérique. Ce triomphe lui permet de suivre le rythme du leader Arsenal.
L'équipe d'Enzo Maresca a enchaîné dimanche une quatrième victoire en quatre journées, comme Arsenal la veille à Sunderland, et également dans une ambiance hostile. Réduits à dix après l'expulsion de Phil Foden (23e), les visiteurs ont réduit Old Trafford au silence sur un but d'Erling Haaland (60e, 1-0).
Quelques sueurs froides
Les premières minutes ont donné le ton d'un derby accroché, où les voisins ennemis se sont rendu coup pour coup, au propre comme au figuré. La tension a atteint son paroxysme très tôt quand Bruno Fernandes, d'une poussette dans le dos, a mis Foden par terre. L'attaquant de 26 ans, furieux, a donné en retour un coup de pied dans le ventre du Portugais et été expulsé (23e).
En infériorité numérique, City a fait le dos rond et eu quelques sueurs froides, sur un coup franc de Marcus Rashford (45e) et une frappe de Kobbie Mainoo (51e), tous deux repoussés par un poteau.
Équipe
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