Match fou entre le Sunderland de Xhaka et Manchester City

Manchester City a dominé Sunderland 5-3 dans un match spectaculaire dimanche à l'Etihad. Les Cityzens s'envolent en tête de la Premier League avec 15 points, devançant Arsenal de trois unités avant la trêve internationale.

Manchester City a battu le Sunderland de Granit Xhaka dimanche à domicile, au bout d'une course-poursuite palpitante (5-3). Les Cityzens sont seuls en tête du classement de la Premier League.

Les Mancuniens continuent à faire le plein de points (15) et entrent dans la trêve internationale avec trois unités d'avance sur Arsenal (2e, 12 pts), le champion sortant, lourdement battu 3-0 samedi à Brighton. A la reprise, ils devront négocier un déplacement difficile à Liverpool.

Sunderland leur a opposé une formidable résistance, mais sans pouvoir tenir la distance. Dans cette rencontre en forme de course-poursuite, Manchester City a mené puis encaissé un but les cinq minutes suivantes, à deux reprises, avant de reprendre son avantage puis de l'accroître.

Enzo Fernandez a été le premier à mettre son nom au tableau d'affichage sur un coup franc direct (9e, 1-0), le premier but de l'Argentin depuis son transfert estimé à 145 millions d'euros, un record en Premier League, en provenance de Chelsea au dernier jour du mercato.

Rayan Cherki en compte lui trois après son enchaînement pied gauche, pied droit, fatal à Robin Roefs (29e, 2-1). Le gardien néerlandais n'a rien pu faire non plus sur une frappe sèche d'Antoine Semenyo (43e, 3-2).

Triplé de Brobbey

Mais Sunderland avait un gros appétit à l'Etihad stadium et l'équipe de Régis Le Bris en a été récompensée sur un doublé de Brian Brobbey.

Le no 9 a transformé une offrande d'Enzo Le Fée entre deux défenseurs (12e, 1-1) puis il a conclu calmement un jeu en triangle avec le Français et Thomas Meunier, passeur décisif au bord du hors-jeu (33e, 2-2).

Menés à la pause, les Black Cats ont continué à montrer leurs griffes durant toute la seconde période, même après le doublé de Semenyo (57e, 4-2). Brobbey a répliqué dans la foulée, encore (59e, 4-3). Ils ont failli égaliser quand Ruben Dias, proche d'un but contre son camp, a enlevé le ballon devant la ligne de but (70e), et envoyé un tir sur un poteau (90e+1).

Entre temps, Erling Haaland a brisé la malédiction qui le poursuivait face à Sunderland, la seule équipe de Premier League contre laquelle il n'avait jamais réussi à marquer (81e, 5-3).