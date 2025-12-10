La relation entre Mohamed Salah et Liverpool est brisée

Après une interview explosive, Liverpool n’a pas retenu Mohamed Salah pour un déplacement à Milan. Samedi, l’Égyptien entend sans doute faire ses adieux à Anfield avant de disputer la Coupe d’Afrique des nations. Il ne dit pas encore ce qu’il prévoit pour la suite.

Florian Raz

Il est bien possible que tout soit déjà joué. Après 420 matches avec Liverpool, ponctués de 250 buts et 116 passes décisives, l’aventure en Angleterre pourrait se terminer pour Mohamed Salah dans la colère, les soupçons et par une sortie par la plus petite des portes.

Lors des trois derniers matches des Reds, l'ailier de 33 ans a débuté sur le banc. Pour la rencontre de Ligue des champions contre l’Inter Milan (1-0), il n’était même pas du voyage. Il s’est entraîné dans une salle de sport, comme il l’a montré sur Instagram. Liverpool affronte encore Brighton samedi. Rien ne dit qu'il figurera même dans le groupe.

Le lundi suivant, il quittera Liverpool pour rejoindre la sélection égyptienne et disputer la Coupe d’Afrique des nations. Peu après, le mercato ouvrira. Et tous les signaux convergent: Salah devrait alors changer de club.

«Je n’en ai aucune idée»

«Mohamed Salah rejouera-t-il un jour pour Liverpool?» La question a été posée par un journaliste avant la rencontre à Milan. Arne Slot a donné une réponse qui ne dit rien en apparence, mais qui en révèle beaucoup: «Je n’en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à cette question», a assuré le Hollandais.

Tout donne l’impression que l'Égyptien n’a pas seulement brûlé tous les ponts avec Liverpool le week-end dernier. Il a aussi incendié le bâtiment en lâchant une interview déjà considérée comme légendaire.

Après le 3-3 contre Leeds, match qu’il a entièrement observé depuis le banc, Salah a expliqué qu’il se sentait «jeté sous le bus». Il a ensuite accusé une personne non identifiée au sein du club: «Il est clair que quelqu’un veut que toute la faute me retombe dessus». Puis, évoquant son Arne Slot, il a ajouté: «J’ai souvent dit que j’avais une bonne relation avec l’entraîneur. Mais soudain, nous n’avons plus aucune relation».

Le vernis s’est écaillé

Un mélange de cri du cœur et d’affirmation d’autorité. Notamment lorsqu’il a déclaré: «Je veux du respect. Je n’ai plus à lutter chaque jour pour ma place, je l’ai méritée».

Le problème pour Mohamed Salah est qu'après avoir porté Liverpool vers le titre la saison dernière, il est aujourd’hui en méforme. Les équipes adverses profitent sans scrupules de sa réticence chronique à participer au travail défensif. Aucun but marqué devant et derrière un travail défensif limité qui ne rend pas service à une arrière-garde déjà fébrile. La réputation de Salah à Liverpool a subi cette saison plus d’accrocs qu’une Porsche décorée d’un fanion de Manchester United garée devant Anfield.

Son salaire complique la recherche d’un nouveau club

Reste enfin le problème de Liverpool. Le club a prolongé en avril dernier le contrat de l’Égyptien, adoré des supporters depuis huit ans, jusqu’en juin 2027. Un contrat qui lui assurerait 430'000 francs par semaine.

Un salaire qui restreint fortement le nombre de clubs susceptibles de se positionner. Seul un club saoudien semble capable d'assumer ses revenus. À moins que Liverpool n’accepte de continuer à payer une partie du salaire de Salah, même s’il évolue ailleurs, simplement pour ramener le calme dans l’effectif.

L'Egyptien, lui, se prépare déjà à un départ. «J’ai dit à ma mère: 'viens au match contre Brighton'. Je ne sais pas si je jouerai, mais j’en profiterai. J’en profiterai parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je dirai adieu à Anfield, puis je partirai à la CAN. Ce qui se produira ensuite, je l’ignore.»