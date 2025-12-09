Blick Sport
Mauvaise nouvelle pour le Servette FC. Sorti à la 60e minute contre Grasshopper samedi dernier, Jérémy Frick s’est blessé à la hanche et devra s’absenter trois mois, annonce un communiqué officiel du club. La rencontre a tout de même été remportée par les Grenats sur le score de 1-0, grâce à un but de Steve Rouiller.
Cette blessure intervient alors que les gardiens Joël Mall et Jérémy Frick se disputaient la place de titulaire. Un duel qui semblait tourner à l’avantage du capitaine, ce qui avait d’ailleurs fait réagir Joël Mall sur LinkedIn.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
16
13
34
2
FC St-Gall
16
11
28
3
FC Bâle
16
7
27
4
Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zurich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Lucerne
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zurich
16
-11
14
12
FC Winterthour
16
-24
9
Tour final
Tour de relégation