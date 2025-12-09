Coup dur pour le Servette FC! Son capitaine Jérémy Frick, blessé à la hanche, sera indisponible pour trois mois.

Blick Sport

Mauvaise nouvelle pour le Servette FC. Sorti à la 60e minute contre Grasshopper samedi dernier, Jérémy Frick s’est blessé à la hanche et devra s’absenter trois mois, annonce un communiqué officiel du club. La rencontre a tout de même été remportée par les Grenats sur le score de 1-0, grâce à un but de Steve Rouiller.

Cette blessure intervient alors que les gardiens Joël Mall et Jérémy Frick se disputaient la place de titulaire. Un duel qui semblait tourner à l’avantage du capitaine, ce qui avait d’ailleurs fait réagir Joël Mall sur LinkedIn.