Mauvaise nouvelle pour Servette
Touché à la hanche, Jérémy Frick sera absent plusieurs mois

Coup dur pour le Servette FC! Son capitaine Jérémy Frick, blessé à la hanche, sera indisponible pour trois mois.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Jérémy Frick est sorti à la 60e contre Grasshopper.
Photo: Pius Koller
Mauvaise nouvelle pour le Servette FC. Sorti à la 60e minute contre Grasshopper samedi dernier, Jérémy Frick s’est blessé à la hanche et devra s’absenter trois mois, annonce un communiqué officiel du club. La rencontre a tout de même été remportée par les Grenats sur le score de 1-0, grâce à un but de Steve Rouiller.

Cette blessure intervient alors que les gardiens Joël Mall et Jérémy Frick se disputaient la place de titulaire. Un duel qui semblait tourner à l’avantage du capitaine, ce qui avait d’ailleurs fait réagir Joël Mall sur LinkedIn.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
16
13
34
2
FC St-Gall
FC St-Gall
16
11
28
3
FC Bâle
FC Bâle
16
7
27
4
Young Boys
Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zurich
FC Zurich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Lucerne
FC Lucerne
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
16
-11
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
16
-24
9
Tour final
Tour de relégation
