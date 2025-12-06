Le Servette FC a réalisé une très bonne opération en s'imposant au Letzigrund ce samedi dans un bien triste décor. Le seul buteur du jour s'appelle Steve Rouiller, lequel signe son retour en forme avec ce but important.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le speaker du Letzigrund n'a même pas cherché à tricher ou à cacher la misère: il n'y avait bien que 2958 personnes présentes ce samedi soir dans l'enceinte que GC occupe en alternance avec le FCZ pour assister à ce match face à Servette. Autant les Grenat avaient offert une belle publicité au football suisse la semaine précédente face à YB, avec ce mémorable 4-4, autant le match de ce samedi va disparaître bien vite de la mémoire de chaque spectatrice et spectateur. Même les 200 courageux fans du SFC à avoir fait le déplacement l'auront oublié en arrivant à Genève, et ce ne sera pas uniquement à cause des bières et du blanc qu'ils s'enverront par le gosier dans le train du retour. Et ce ne sont pas les trois points, ultra-mérités, qui viendront tempérer ce constat.

Steve Rouiller est de retour en forme

En fait, le seul qui n'oubliera pas ce lugubre samedi soir zurichois d'ici quelques jours s'appelle Steve Rouiller. Auteur d'un début de saison compliqué sur le plan personnel, avec des performances mitigées pour rester poli, le défenseur central de 35 ans monte en puissance depuis quelques semaines et il a couronné cette courbe ascendante avec le seul but de la rencontre, inscrit à la 21e d'un joli coup de tête après un centre parfait de Timothé Cognat consécutif à un corner jour à deux. Le voilà de retour, tant sur le plan défensif qu'offensif, lui qui a marqué ce samedi son premier but de la saison. Intraitable derrière, décisif devant: que demander de plus?

L'ouverture du score était d'ailleurs amplement et largement méritée pour le Servette FC, qui était très largement la meilleure équipe sur la pelouse face à un très triste Grasshopper. Gerald Scheiblehner, l'entraîneur des Sauterelles, procédait même à un triple changement après le demi-heure, tant il était mécontent de ce qu'il voyait! Il faut dire que Servette s'était créé plusieurs occasions nettes, et avait même ouvert le score à la 8e par Florian Ayé à la suite d'un mouvement formidable entre Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic et lui, mais le génie bosnien était hors-jeu de quelques centimètres avant son centre en retrait, malheureusement pour Servette et la beauté de cette action.

Jérémy Frick blessé à l'heure de jeu

Jocelyn Gourvennec a donc effectué des choix gagnants pour cette rencontre, notamment en décidant de conserver son 4-4-2 avec un duo d'attaque composé de Jérémy Guillemenot et de Florian Ayé. Les deux milieux offensifs se nommaient Miroslav Stevanovic et Giotto Morandi, pour son retour sur le terrain de son ancien club GC. Lamine Fomba et Timothé Cognat occupaient eux des postes plus défensifs, tandis que les flancs étaient confiés à Lilian Njoh et Bradley Mazikou (à droite). La défense centrale Dylan Bronn-Steve Rouiller protégeait elle le gardien Jérémy Frick.

Le portier genevois a d'ailleurs été l'un des héros malheureux de cette partie. Après avoir frôlé la broncho-pneumonie en première période à force de n'avoir rien à faire dans le froid du Letzigrund, le capitaine du SFC a dû sortir à l'heure de jeu, blessé. Joël Mall a donc fait son retour au jeu pour la dernière demi-heure, mais n'a pas eu à forcer son talent pour préserver les trois points genevois.

Au final, le SFC a donc pris trois points très importants pour entamer sa série de trois matches à l'extérieur pour finir son année (Lugano et Bâle sont encore au programme). Tant mieux: le bas du classement s'éloigne. En espérant qu'il sera bientôt enfin temps de regarder vers le haut.