Le gardien du Servette FC, Joël Mall, aborde sa situation de remplaçant avec sagesse. Il partage sur LinkedIn comment il gère son ego et enseigne à son fils à faire face aux défis de la vie, recevant le soutien de ses collègues footballeurs.

Sur LinkedIn, le gardien de Servette explique à son fils pourquoi il est sur le banc

Carlo Steiner

Joël Mall a de nouveau été relégué au rang de numéro deux au Servette FC. Depuis son arrivée à Genève à l’été 2023, l’Argovien se bat avec Jérémy Frick pour la place de titulaire dans les buts, se partageant parfois le poste. Depuis qu’il fait partie de l’équipe, Joël Mall a disputé 75 matchs officiels, contre 53 pour Jérémy Frick.

L’international chypriote a partagé ses réflexions dans un post publié sur LinkedIn, intitulé «Papa, pourquoi es-tu toujours sur le banc maintenant?». La question de son fils, qui s’interroge sur le fait qu’il ne joue plus systématiquement, «déclenche naturellement l’ego», écrit Joël Mall. Mais c’est justement cet ego qu’il choisit de ne plus mettre en avant.

Ne pas se laisser définir par le football

«Ces dernières années, j’ai beaucoup investi et travaillé pour donner moins d’importance à mon ego», explique Joël Mall. Il souligne l’importance de faire abstraction à la fois des louanges dans les périodes fastes et des critiques dans les moments plus difficiles. «Cela m’aide à ne pas me définir uniquement comme footballeur, mais comme être humain, avec bien plus que le résultat du week-end. Dans le football, on est exposé à tant de choses qui échappent à notre contrôle.»

Cette attitude ne signifie pas que le football est devenu moins important pour lui, mais simplement qu’il ne se laisse plus atteindre par la «volatilité de ce milieu».

Donner l’exemple à son fils

Joël Mall veut également transmettre cette philosophie à son fils. «Il serait facile de lui expliquer à quel point tout est méchant et injuste, et de blâmer quelqu’un. Mais ce ne serait pas fidèle à ce que je veux être et transmettre. Je lui explique donc que la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaiterait, que j’ai fait des erreurs et que l’entraîneur a pris cette décision. Il y aura toujours des moments inconfortables dans la vie. Je veux qu’il développe un état d’esprit qui lui permette de réagir positivement aux revers et qu’il soit prêt à les affronter.»

Ses réflexions ont trouvé un écho chez un collègue professionnel. «Une contribution forte. Contrôle ce que tu peux influencer et ne perds pas d’énergie avec ce qui ne l’est pas», lui a répondu Yanick Brecher, gardien du FC Zurich, sur LinkedIn. «Cela semble si simple et si facile, mais ce n’est pas évident à mettre en œuvre. Prendre ses responsabilités dans de tels moments révèle ta vraie personnalité. Courage!»