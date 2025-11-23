Le Servette FC doit se contenter d'un point. Menés 2-0 après une entame de match désastreuse, les Grenat ont bien réagi pour obtenir le match nul samedi sur la pelouse de Lucerne, en Super League.

1/5 Timothé Cognat a marqué lors de son 300e match avec Servette. Photo: Philipp Schmidli

ATS Agence télégraphique suisse

Tout avait si mal commencé pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui avait fait le choix de relancer Jérémy Frick dans les buts à la place de Joël Mall. Après seulement 9 minutes, le portier genevois avait déjà été battu à deux reprises.

Une première fois par Julian von Moos - un joueur prêté à Lucerne par... Servette -, qui a enrhumé Théo Magnin sur une contre-attaque rapide (2e). Une deuxième fois par Matteo Di Giusto, bien seul dans la surface et dont le plat du pied n'a laissé aucune chance à Frick (9e). Pour ne rien arranger, Alexis Antunes, blessé, a dû céder sa place au quart d'heure de jeu.

Après avoir laissé passer l'orage, les Servettiens ont bien réagi en deuxième période. C'est d'abord Timothé Cognat qui a sonné la révolte d'un coup de canon (57e), un joli but pour son 300e match sous le maillot grenat.

Et alors qu'Oscar Kabwit venait de toucher le poteau de Frick sur une occasion qui aurait pu enterrer les espoirs genevois (70e), Florian Ayé a sorti le grand jeu pour égaliser. Bien servi par le remuant Malek Ishuayed (18 ans), qui a brillamment suppléé Antunes, Ayé a marqué le 2-2 d'un joli ballon piqué (72e).

Après deux défaites consécutives, ce match nul a le mérite de relancer un peu les affaires du SFC. Mais ce n'est pas suffisant pour faire bouger les Grenat de leur décevante 10e place au classement.

La bonne nouvelle romande est venue du côté de Berne, où Young Boys n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Winterthour (5-0). Le Lausannois Alvyn Sanches, qui a quitté le LS pour YB cet été, a en effet marqué son premier but depuis la grave blessure au genou qu'il avait subie à Belfast avec l'équipe de Suisse en mars.

Jaouen Hadjam, Chris Bédia et Christian Fassnacht, auteur d'un doublé, ont marqué les autres buts des Bernois, qui reviennent à six points de Thoune. Le leader reçoit Lugano samedi soir (20h30).