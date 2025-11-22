Jocelyn Gourvennec a effectué un choix fort à la 15e minute. Alors que le Servette FC était mené 2-0 à Lucerne, le technicien a fait entrer Malek Ishuayed, un jeune talent de 18 ans. L'épatant milieu offensif a été décisif et Servette est reparti avec un point (2-2).

1/2 Malek Ishuayed a marqué les esprits ce samedi à Lucerne. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«C'était un match bizarre. Très bizarre, même. On a très mal démarré, alors qu’on avait bien préparé le match, qu'on s’était très bien entraînés durant la semaine. On a vraiment très mal défendu. Sur le premier but on prend une transition. Et sur le deuxième, on est spectateurs. C’est dur d’être menés 2-0 après neuf minutes», a grincé Jocelyn Gourvennec après le match nul 2-2 de son équipe ce samedi à Lucerne. Servette s'est en effet retrouvé mené de deux buts après neuf minutes, mais a parfaitement réagi par la suite, prenant au final un point extrêmement mérité.

«La priorité, c’était de rester calme. Il fallait garder ses nerfs, y compris sur la touche. C'était important pour moi de ne pas montrer de nervosité», enchaînait l'entraîneur du SFC, qui a agi concrètement et tactiquement, en prenant les bonnes décisions à la pause. «Le changement de système et de joueurs était nécessaire», a-t-il simplement commenté avec humilité, soulignant que son équipe avait également eu de la chance, Lucerne trouvant le poteau en deuxième période. «On a réussi des bonnes choses, mais il y a aussi cette entame ratée», résume le Breton.

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec avait opté pour un choix fort en titularisant Jérémy Frick plutôt que Joël Mall, alors qu'il avait clairement tranché en faveur de l'Argovien à son arrivée à Genève. «Je me suis donné du temps pour réfléchir et prendre cette décision. Joël est parti en sélection durant la trêve et j’ai eu une discussion avec lui vendredi, après avoir parlé à l'entraîneur des gardiens Daniel Blanco. Je le trouvais moins bien ces dernières semaines, moins décisif aussi. C'est un choix sportif. Quand on veut qu’une équipe soit plus régulière et plus vivante, il faut stimuler tout le monde, les gardiens y compris, quand on attend plus», explique l'entraîneur du SFC.

Servette s'est donc rapidement retrouvé mené, on l'a dit, Lucerne ouvrant le score par Julian von Moos (un joueur prêté par le SFC...) après 100 secondes de jeu à peine. Si l'ailier a bien joué le coup, ce n'est vraiment pas le cas de Théo Magnin, dont la défense a été largement insuffisante. Aligné au poste de latéral droit en l'absence de Bradley Mazikou, ce latéral gauche qui joue à droite, le jeune Genevois n'a pas marqué des points ce samedi, au contraire. Jocelyn Gourvennec l'a d'ailleurs logiquement sorti à la pause, tout comme Lamine Fomba.

La très bonne entrée du jeune Malek Ishuayed

Lucerne menait cependant 2-0 à ce moment-là, Matteo Di Giusto ayant pu tromper Jérémy Frick à la 9e. Pire: Alexis Antunes, blessé, devait céder sa place dans la foulée au tout jeune Malek Ishuayed (18 ans), lequel a effectué une très bonne entrée, que l'on ira même jusqu'à qualifier d'épatante. Jocelyn Gourvennec partage cet avis.

«Oui, je pense que le mot est correct. Entrer dans un match comme ça, à Lucerne, alors que le score est de 2-0 et qu'il y a quinze minutes de jeu, il faut être costaud et il l'a été», approuve l'entraîneur du Servette FC.

La première entrée en jeu du tout jeune Malek Ishuayed en Super League a été décisive. Photo: keystone-sda.ch

Pourquoi donc a-t-il effectué ce choix audacieux à la 15e, alors qu'il avait plusieurs éléments offensifs expérimentés sur le banc (Samuel Mraz, Giotto Morandi, Jérémy Guillemenot) pour remplacer Alexis Antunes? «Je l’ai vu jouer avec la réseve à plusieurs reprises et pour savoir s'il peut faire la même chose avec les pros, il faut tester, tout simplement. Il a fait une entrée en jeu étincelante en match de préparation contre Xamax et on l'a gardé toute la semaine à l'entraînement. Il a été excellent. On aurait dit un pro qui s'entraînait avec les pros. Il a la vista et on l'a vu ce samedi, il est sur les deux buts. Sur le premier, il dévie le ballon. Sur le deuxième, il donne ce bon ballon. Il est à la fois un numéro 10 et un joueur capable d'éliminer», apprécie Jocelyn Gourvennec, en connaisseur.

Servette égalise grâce à deux très jolis buts

Jocelyn Gourvennec a changé beaucoup de choses à la pause, faisant entrer Jérémy Guillemenot et Yoan Séverin et proposant à son équipe de jouer à trois défenseurs centraux. La réaction genevoise a été concrète, Timothé Cognat inscrivant le 2-1 d'une frappe sublime peu avant l'heure de jeu pour fêter son 300e match sous le maillot du SFC.

La frappe de Timothé Cognat, absolument splendide. Photo: keystone-sda.ch

L'égalisation est elle venue des pieds de Florian Ayé, le buteur en série du Servette FC. Le Français a marqué à cette occasion son septième but en Super League (72e, 2-2), de fort belle manière qui plus est, sur un service parfait de Malek Ishuayed, un jeune qui a donné envie d'être revu.

Septième but de la saison en Super League pour Florian Ayé. Photo: keystone-sda.ch

Voilà donc le Servette FC qui repart avec un point en ayant été rapidement mené de deux longueurs et qui met surtout un terme à sa série de deux défaites consécutives (Winterthour et Thoune). Prochaine étape pour les Grenat, la réception de Young Boys dimanche à 14h.



