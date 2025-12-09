DE
Penalty décisif
Yann Sommer et l'Inter crucifiés par Liverpool à la 88e

La 6e journée de la Ligue des champions a vu l'Inter se faire battre à domicile. Une défaite 1-0 infligée par Liverpool qui fait glisser Yann Sommer et Manuel Akanji à la 5e place.
Publié: 09.12.2025 à 23:12 heures
Yann Sommer n'a rien pu faire sur le penalty décisif
Photo: Inter via Getty Images
Alessandro Bastoni n'a vraiment pas aidé son équipe. À la 85e, le défenseur italien n'a rien trouvé de mieux que de tirer le maillot de Wirtz dans la surface. L'arbitre est allé visionner la VAR et a décidé de siffler logiquement un penalty. Un penalty que Yann Sommer n'a pu arrêter. L'ancien portier de l'équipe de Suisse est certes parti du bon côté, mais le Hongrois Szoboszlai a mis trop de puissance. En défense, Manuel Akanji a joué toute la rencontre. pour les Interistes.

Après un nul à Bruges et une défaite face à Chelsea, le Barça a réussi à gagner 2-1 devant l'Eintracht Francfort. Les Catalans ont encaissé le premier but à la 21e par Knauff, mais ils ont su réagir en quelques minutes (50e et 53e) via Jules Koundé, héros inattendu de cette rencontre.

Zakaria manque un penalty

Monaco s'est imposé au forceps 1-0 contre Galatasaray. Les Monégasques ont inscrit le seul but de la rencontre à la 68 par Balogun. Mais les joueurs de la Principauté auraient pu se mettre à l'abri avant, seulement Denis Zakaria a manqué son penalty à la 51e.

L'Atalanta a réalisé une excellente opération en dominant Chelsea en Italie 2-1. Les Transalpins remontent à la 3e place provisoire. Victoire également de l'Atletico Madrid 3-2 à Eindhoven face au PSV. Même score pour Marseille en Belgique face à L'Union Saint-Gilloise. Tottenham a lui écarté le Slavia Prague 3-0.

Le Bayern 2e provisoire

Plus tôt dans la soirée, le Bayern Munich a lui renoué avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1). Ceci deux semaines après avoir concédé sur la pelouse d'Arsenal sa seule défaite de la saison.

Les Allemands, surpris au retour des vestiaires par un but contre son camp de Joshua Kimmich (54e), ont renversé la situation en cinq minutes, grâce à Serge Gnabry (65e) et Lennart Karl (69e). Jonathan Tah (77e) a enfoncé le clou en fin de partie.

Le club bavarois pointe provisoirement à la deuxième place du classement, avec 15 points en six journées, soit autant que les «Gunners», dernière équipe invaincue de cette compétition, qui jouent mercredi à Bruges.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Bayern Munich
Bayern Munich
6
11
15
3
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
6
2
13
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
5
Inter Milan
Inter Milan
6
8
12
6
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético Madrid
Atlético Madrid
6
3
12
8
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
9
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
6
6
11
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
11
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
12
Manchester City FC
Manchester City FC
5
5
10
13
Sporting CP
Sporting CP
6
4
10
14
FC Barcelone
FC Barcelone
6
3
10
15
Newcastle United FC
Newcastle United FC
5
7
9
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
18
AS Monaco
AS Monaco
6
-1
9
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
22
SSC Naples
SSC Naples
5
-3
7
23
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
24
Paphos FC
Paphos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
26
Olympiakos
Olympiakos
6
-7
5
27
FC Bruges
FC Bruges
5
-5
4
28
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
FC Copenhague
FC Copenhague
5
-7
4
30
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
6
-8
4
31
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
5
-4
3
32
Slavia Prague
Slavia Prague
6
-9
3
33
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
Kairat Almaty
Kairat Almaty
6
-11
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
