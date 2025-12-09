Comment Lausanne peut éviter un camouflet au football suisse

Sur la scène européenne, Lausanne, Bâle et Young Boys jouent évidemment pour eux, mais aussi pour le football à croix blanche. L'enjeu est important au niveau du coefficient UEFA où la Suisse perd petit à petit du terrain.

Cédric Heeb

Les trois clubs suisses engagés en compétitions européennes abordent une semaine sous haute tension. Le FC Bâle accueille Aston Villa, YB reçoit Lille au Wankdorf et Lausanne se déplace chez le champion finlandais KuPS. Avec, en toile de fond, une pression grandissante.

Car au classement quinquennal de l’UEFA, plusieurs pays comparables font nettement mieux que la Suisse. Alors que les clubs helvétiques cumulent 4,6 points jusqu’ici, la Pologne (9,375), le Danemark (8,125), la Grèce (7,1) ou encore Chypre (9,250) ont pris une longueur d’avance.

Voici le nombre de points accumulés par les clubs suisses FC Bâle - Total: 0,9 point de coefficient

Deux victoires en Europa League = 4 points

Un match nul en play-offs de Ligue des Champions = 0,5 point 4,5 points / 5 équipes suisses = 0,9 point YB - Total: 1,2 point de coefficient

Deux victoires en Europa League = 4 points

Deux victoires en playoffs d'Europa League = 2 points 6 points / 5 équipes suisses = 1,2 point Lausanne - Total: 1,9 point de coefficient

Deux victoires et un match nul en Conference League = 5 points

Quatre victoires et un match nul en éliminatoires de la Conference League = 4,5 points 9,5 points / 5 équipes suisses = 1,9 point Servette - Total: 0,3 point de coefficient

Une victoire et un match nul en qualification pour la Champions League, l'Europa League et la Conference League = 1,5 point. 1,5 point / 5 équipes suisses = 0,3 point Lugano - Total: 0,3 point de coefficient

Cette différence s’explique par les parcours qualificatifs beaucoup plus fournis de ces équipes, qui ont disputé – et souvent gagné – un grand nombre de rencontres avant d’atteindre les phases de groupe. Dans le cas de Chypre, s’ajoute un bonus de six points attribué à Pafos pour sa présence en Ligue des champions, indépendamment de ses résultats. De quoi rendre encore plus rageant l’échec du FCB, éliminé de justesse aux portes de la compétition reine.

La Suisse menacée de reculer au classement UEFA

Cette semaine pourrait coûter cher: la Suisse risque de chuter de la 15e à la 17e place du classement quinquennal — une position qu’elle occupait déjà en fin de saison dernière. Le scénario noir? Trois défaites suisses, combinées à des victoires des clubs autrichiens et chypriotes, respectivement 16e et 17e. Même si le Rapid Vienne et l’Omonia Nicosie s’affrontent en Conference League, l’un des deux marquera forcément des points, ce qui complique encore la situation.

Voici comment sont calculés les points pour le coefficient UEFA Une victoire dans l'un des trois tours de qualification européens rapporte un point, un match nul un demi-point. Dans les phases de groupes, une victoire rapporte deux points, un match nul un point. Exemple: le FC Bâle a obtenu un match nul en qualification pour la Ligue des champions (0,5 point) et deux victoires en Ligue Europa (2 points chacune) - soit un total de 4,5 points. Ce chiffre est ensuite divisé par le nombre de participants d'un pays qui ont disputé au moins un tour de qualification. En Suisse, Bâle, YB, Servette, Lausanne et Lugano ont entamé la saison de Coupe d'Europe, raison pour laquelle le nombre de points du FCB doit être divisé par cinq. Le résultat est de 0,9 point. On procède ainsi pour tous les clubs suisses et, à la fin, on additionne les résultats de toutes les équipes. Cela donne alors la valeur pour la saison concernée. A cela s'ajoutent des points bonus qui sont attribués en fonction du classement dans la phase de groupes correspondante. Dans la catégorie reine, chaque équipe reçoit au moins 6 points, le vainqueur de la poule reçoit 12 points. En Europa League, le nombre de points est réduit, de même qu'en Conference League. Une victoire dans l'un des trois tours de qualification européens rapporte un point, un match nul un demi-point. Dans les phases de groupes, une victoire rapporte deux points, un match nul un point. Exemple: le FC Bâle a obtenu un match nul en qualification pour la Ligue des champions (0,5 point) et deux victoires en Ligue Europa (2 points chacune) - soit un total de 4,5 points. Ce chiffre est ensuite divisé par le nombre de participants d'un pays qui ont disputé au moins un tour de qualification. En Suisse, Bâle, YB, Servette, Lausanne et Lugano ont entamé la saison de Coupe d'Europe, raison pour laquelle le nombre de points du FCB doit être divisé par cinq. Le résultat est de 0,9 point. On procède ainsi pour tous les clubs suisses et, à la fin, on additionne les résultats de toutes les équipes. Cela donne alors la valeur pour la saison concernée. A cela s'ajoutent des points bonus qui sont attribués en fonction du classement dans la phase de groupes correspondante. Dans la catégorie reine, chaque équipe reçoit au moins 6 points, le vainqueur de la poule reçoit 12 points. En Europa League, le nombre de points est réduit, de même qu'en Conference League. Plus

Bien sûr, ce n’est qu’une photographie momentanée. Mais ces phases de poules ne dureront plus très longtemps et l’expérience montre que chaque victoire suisse en Europe compte énormément. Ce constat est surtout important en vue de la saison 2027/28 : les points engrangés cette année détermineront le nombre de places européennes attribuées à la Suisse. La saison prochaine, il n’en restera déjà plus que quatre, contre cinq actuellement, la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions ayant disparu. Pour la retrouver l’an prochain, il faudra absolument terminer… 15e.