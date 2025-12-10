L'AC Bellinzone se trouve au bord du gouffre

La Swiss Football League a retiré avec effet immédiat la licence de l’AC Bellinzone. Le club tessinois risque la relégation forcée en amateurs, sur fond de vente inachevée, de tensions internes et d’incertitudes financières.

Carlo Steiner

La Swiss Football League (SFL) a fait exploser une véritable bombe mardi matin au Tessin en retirant la licence de l’AC Bellinzone avec effet immédiat. Le club est désormais menacé d’une relégation forcée dans le football amateur.

La SFL explique que son autorité de licence a examiné le projet de vente du club par son propriétaire, Pablo Bentancur, à l’homme d’affaires colombien Juan Carlos Trujillo Velasquez, mais qu’elle doit refuser la transaction. Certes, le contrat de cession du club tessinois a bien été signé fin juin. Mais, comme on l’apprend maintenant, rien n’a été exécuté.

Bellinzone n’est toutefois pas totalement au bout du chemin. Le club dispose de cinq jours pour déposer un recours – ce qu’il entend faire. Car, en façade du moins, on se veut serein. La finalisation de la vente ne serait plus qu’une question de formalités. «Les fonds ont déjà été versés sur un compte notarial bloqué au bénéfice de la SFL», affirme l'ACB dans un communiqué.

L'acheteur aurait des difficultés financières en Suisse

La situation semble néanmoins loin d’être aussi simple. Michele Giraldi, du portail d’information tessinois Tio, dit avoir parlé avec une source proche du club. Il ne croit pas à un recours couronné de succès. Interrogé par Blick, Giraldi explique: «Velasquez a des difficultés à transférer son argent en Suisse, tout simplement».

Après le retrait de la licence, Trujillo Velasquez a aussitôt publié un message énigmatique sur X. «Je reste prudent. Les plans A, B et TAS sont toujours activés lorsqu’un investisseur international n’a aucune garantie», écrit-il, laissant entendre qu’il pourrait, dans le pire des cas, saisir le Tribunal arbitral du sport.

Le plan A consiste vraisemblablement à espérer que la vente puisse, contre toute attente, être finalisée dans les prochains jours. Le plan B est présenté de manière spéculative par le «Corriere del Ticino» comme le «plan Bentancur», soit un retour du Péruvien aux commandes du club. Celui-ci aurait d'ailleurs immédiatement entrepris un voyage d’Amérique du Sud vers le Tessin.

«Le problème est qu’il se retrouve en conflit d’intérêts»

Bentancur, qui avait repris le club en Promotion League en 2019 avant de le ramener en Challenge League en 2022, est extrêmement impopulaire auprès des supporters, qui rejettent sa manière de diriger le club. À l’automne 2024, il avait même été victime d’une agression physique.

Sous son mandat, l'équipe a changé d’entraîneur plus de quinze fois. Marco Schällibaum, aux commandes de la formation du Stadio Comunale d’avril à juin 2022, décrit rétrospectivement la situation ainsi: «Le problème est qu’il se retrouve en conflit d’intérêts. Il est propriétaire du club, mais aussi agent de plusieurs joueurs qui évoluent ici. Il veut donc les voir jouer, augmenter leur valeur et les vendre».

Avec ou sans le retour de Bentancur, des semaines agitées attendent l’AC Bellinzone. Si un recours est effectivement déposé auprès de la SFL, le club restera autorisé à jouer jusqu’à la décision finale. En cas de saisi du Tribunal arbitral du sport, en revanche, l’équipe serait vraisemblablement suspendue de compétition.