La ville et le club de Liverpool honorent Diogo Jota

La ville de Liverpool est en deuil. Depuis l’annonce du décès tragique de Diogo Jota ce jeudi, dans un accident de voiture en Espagne, les hommages se multiplient. Le joueur portugais, âgé de 28 ans, est décédé avec son frère André Silva après l’éclatement d’un pneu sur l’autoroute près de Zamora.

Très rapidement, les supporters des Reds se sont rassemblés spontanément devant Anfield, transformant les abords du stade en véritable mémorial. Maillots, écharpes, fleurs et ballons, tous floqués du numéro 20 de Jota, ont été déposés en hommage. L’émotion a dépassé les frontières du club: des fans d’Everton, de Manchester United, de Leeds et même du Celtic se sont joints aux hommages, soulignant l’impact et le respect qu’inspirait le joueur bien au-delà de son camp.

Le club de Liverpool a réagi avec solennité. Arne Slot, l’entraîneur des Reds, a salué la mémoire d’un homme «très spécial» et d’un coéquipier «profondément apprécié dans le vestiaire». Les propriétaires, les anciens joueurs emblématiques comme Steven Gerrard, Jamie Carragher ou encore Virgil van Dijk, ont tous exprimé leur tristesse et leur choc. Les messages de soutien ont afflué du monde entier, notamment de la sélection portugaise, où Cristiano Ronaldo a fait part de son «incrédulité et d’une immense tristesse» après la disparition de son compatriote. Les autorités politiques, dont la vice-Première ministre britannique Angela Rayner, ont également témoigné de leur compassion à la famille et au club.

Parmi les nombreuses demandes des supporters, une a particulièrement retenu l’attention: le retrait du maillot numéro 20, porté par Diogo Jota depuis son arrivée à Liverpool en 2020. En quatre saisons, il avait inscrit 47 buts en 182 matchs et contribué de manière décisive à plusieurs succès majeurs des Reds. Le club a rapidement officialisé cette décision: «Le numéro 20 sera à juste titre immortalisé pour ses contributions au sein de l'équipe championne de Liverpool en 2024-2025 – le 20e titre du club – avec, comme image marquante, sa feinte caractéristique suivie d'une frappe devant le Kop, qui a scellé la victoire lors du derby de la Mersey en avril. Un dernier but poignant dans sa vie»

«Diogo a marqué notre histoire et nos cœurs. Ce numéro lui appartiendra à jamais», a écrit Liverpool FC dans son communiqué. Cette mesure, saluée par les fans, symbolise l’hommage ultime que le club pouvait lui rendre.

L’émotion s’est aussi exprimée dans les stades du continent. Lors des matchs de l’Euro féminin, une minute de silence a été observée en hommage à Jota et à son frère. Liverpool a également suspendu certaines activités liées à la préparation estivale et a mis ses drapeaux en berne à Anfield. Diogo Jota laisse derrière lui le souvenir d’un joueur élégant, humble et déterminé. La ville de Liverpool, unie dans la peine, continuera de faire vivre sa mémoire bien au-delà des terrains.

Obsèques ce samedi

Les obsèques de Diogo Jota et de son frère André devraient avoir lieu samedi à Gondomar, dans la banlieue de Porto . C'est avec le club de cette localité, le Gondomar Sport Clube fondé en 1921, que l'attaquant des Reds avait fait ses débuts dans le football.

Une chapelle ardente devrait s'y tenir dès vendredi soir dans une chapelle adjacente de l'église de Gondomar. L'horaire n'était pas encore connu à ce stade, car les corps des deux hommes se trouvaient alors encore en Espagne.