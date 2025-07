L'attaquant portugais Diogo Jota, 28 ans, et son frère André, 26 ans, sont décédés dans un accident de voiture en Espagne. Le football portugais et international rend hommage à ce joueur talentueux de Liverpool.

1/2 Cristiano Ronaldo (à g.) a rendu hommage à Diogo Jota. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le monde du football est en deuil après l’annonce, ce jeudi matin, du décès de Diogo Jota et de son frère André. Les deux hommes, âgés respectivement de 28 et 26 ans, ont perdu la vie dans un accident de la route survenu dans la nuit, dans la province espagnole de Zamora.

La Fédération portugaise de football a rapidement réagi: «La Fédération portugaise de football et l’ensemble du football portugais sont profondément bouleversés par le décès de Diogo Jota et de son frère André Silva», peut-on lire dans un communiqué, évoquant deux «pertes irréparables» pour le pays. L’instance a par ailleurs demandé qu’une minute de silence soit observée ce soir, à Berne, avant le match de l’équipe nationale féminine face à l'Espagne dans le cadre de l'Euro.

Le club de Liverpool, où évoluait Diogo Jota, s’est également exprimé, se disant «dévasté» par la disparition de son joueur. Le club anglais a demandé que la vie privée de la famille et des proches soit pleinement respectée.

Formé à l’Atlético Madrid, Diogo Jota est notamment passé par le FC Porto et Wolverhampton avant de rejoindre Liverpool. Le club portugais a publié un message accompagné de photos de l’attaquant sous ses couleurs, avec cette légende: «Les souvenirs durent éternellement».

L'hommage du capitaine

Cristiano Ronaldo, capitaine emblématique de la sélection portugaise, a rendu hommage à son ancien coéquipier: «Ça n'a aucun sens. Il y a peu, nous étions ensemble en équipe nationale. Tu venais de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux.»

Rúben Neves, autre international portugais, a écrit en story: «On dit qu’on ne perd les gens que lorsqu’on les oublie. Je ne t’oublierai jamais.» Pepe aussi a posté une image de Diogo Jota: «Une perte prématurée et douloureuse qui nous laisse tous plus pauvres – en tant que collègues, en tant qu'amis et en tant qu'amoureux du football», peut-on lire en légende.

Une disparition brutale

Le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a évoqué une nouvelle «inattendue et tragique». Sur son compte X, il a salué «un athlète qui a beaucoup honoré le Portugal», ajoutant: «C’est un jour triste pour le football et pour le sport, au Portugal comme à l’international. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille.»

De son côté, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré: «Je suis profondément attristé d'apprendre le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva. Âgé de seulement 28 ans, Diogo avait connu une carrière fantastique et avait encore de belles années devant lui, tandis que son frère André s'épanouissait au FC Penafiel. Ils manqueront tous deux cruellement à tous ceux qui les ont connus et à la communauté mondiale du football. Au nom de la FIFA et de la grande famille du football, mes pensées vont à leur famille et à leurs amis, ainsi qu'à tous les membres de Liverpool, du FC Penafiel et de la Fédération portugaise de football. Qu'ils reposent en paix.»

Diogo Jota s’était marié il y a quelques jours à peine avec Rute Cardoso. Il laisse derrière lui trois enfants, une famille en deuil et une carrière marquante. Sa famille ne s’est pas encore exprimée publiquement.