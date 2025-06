Le Portugal renverse l'Allemagne en cinq minutes à Munich

L'entrée en jeu de Chico Conceicao aura été décisive ce mercredi soir à Munich. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le Portugal est qualifié pour la finale de la Ligue des Nations! L'équipe de Roberto Martinez disputera ainsi le match du titre ce dimanche, à nouveau à l'Allianz Arena. Les Portugais sauront ce jeudi s'ils auront à affronter l'Espagnol de Lamine Yamal ou la France d'Ousmane Dembélé.

Belle sur le papier, l'affiche entre la Mannschaft et la Seleção das Quinas, avec Cristiano Ronaldo à la pointe de son attaque, aura mis beaucoup de temps à véritablement se lancer. En première période, Diogo Costa devait s'interposer coup sur coup devant Nick Woltemade et Leon Goretzka (19e et 21e). Sans plus, avec un Portugal en difficulté offensivement.

Le Portugal renverse le match en cinq minutes

Tout se sera donc joué en deuxième période. Florian Wirtz ouvrait la marque de la tête dès la 48e, sur un service magnifique et subtile du centenaire Joshua Kimmich. Ouverture du score décriée par les Portugais, qui demandaient une faute de Nick Woltemade sur la séquence, mais qui était malgré tout validée après consultation du VAR par Monsieur Vuncic.

Ce but concédé allait toutefois servir d'électrochoc à l'équipe de Roberto Martinez, laquelle égalisait dès la 63e sur une sublime frappe enroulée de Chico Conceicao, alors tout juste entré en jeu. Cinq minutes plus tard, Cristiano Ronaldo, très peu inspiré jusque-là et servi sur un plateau par l'excellent Nuno Mendes, donnait l'avantage au Portugal.

L'Allemagne touche le poteau

Dos au mur, les Allemands se devaient de réagir. Mais c'étaient les Portugais qui continuaient à monopoliser le ballon et à maitriser la rencontre. Chico Conceicao passait même tout près du doublé, mais sa frappe manquait le but de Marc-Andre ter Stegen (82e). Dans la foulée, Karim Adeyemi sonnait la révolte allemande en touchant le poteau (83e).

Les Portugais allaient avoir la dernière opportunité de la rencontre par Diogo Jota et Chico Conceicao, qui butaient sur un très bon portier allemand (89e). Le score ne bougeait toutefois plus. Dimanche, le Portugal aura l'occasion de remporter une seconde fois la Ligue des Nations après son sacre en 2019 face aux Pays-Bas. De leur côté, les Allemands vivent une deuxième désillusion consécutive à domicile après leur élimination en quarts de finale de leur Euro l'été dernier.