La valeur marchande de Lamine Yamal crève le plafond

À 17 ans, Lamine Yamal devient le joueur le plus cher du monde selon le CIES, avec une valeur estimée à 402,3 M€. Un record qui reflète son ascension fulgurante au FC Barcelone et sa précocité exceptionnelle.

1/4 Lamine Yamal est le joueur dont la valeur marchande est la plus élevée au monde. Photo: Getty Images

Blick Sport

À peine 17 ans, bientôt 18 en juillet, et déjà au sommet du football mondial: Lamine Yamal vient d’établir un nouveau standard. Prolongé jusqu’en 2031 par le FC Barcelone, le jeune ailier espagnol est désormais évalué à 402,3 millions d’euros selon le dernier modèle de l’Observatoire du football CIES. Un record absolu!

Ce chiffre démesuré reflète l’impact fulgurant de Yamal, déjà incontournable en club comme en sélection, à un âge où la plupart de ses pairs découvrent à peine le haut niveau. Sa précocité, couplée à des performances de très haut vol, place le Blaugrana loin devant des stars établies comme Erling Haaland (239,6 M€) ou Jude Bellingham (233,8 M€), qui complètent le podium.

A 26 ans, Kylian Mbappé est le doyen du top dix

Kylian Mbappé se classe quatrième avec une valeur de 192,5 millions d’euros. À 26 ans et demi, il est le doyen du top 10, preuve que la jeunesse domine plus que jamais le marché. Côté PSG, deux jeunes talents figurent aussi en très bonne place: João Neves (117,8 M€) et Désiré Doué (108,7 M€), parmi les 24 joueurs valorisés à plus de 100 millions.

La Premier League reste la ligue la plus représentée avec 42 joueurs dans le top 100, devant la Liga (19). Mais c’est bien le Paris Saint-Germain qui place le plus de joueurs dans ce classement (11), confirmant la densité de son effectif. À noter: seuls quatre joueurs du top 100 évoluent hors des cinq grands championnats européens, dont le Brésilien Estêvão Willian (82,4), promis à Chelsea, et Jhon Durán (58), déjà parti en Arabie Saoudite.

Le football mondial continue de rajeunir à toute vitesse — et Lamine Yamal en est aujourd’hui le visage le plus éclatant.