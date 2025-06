Ils assistent gratuitement à la finale de Champions League

Les deux amis de 20 ans ont assisté gratuitement à la finale de Champions League à Munich. Photo: Instagram neal_senne

Blick Sport

Ils sont jeunes, audacieux, et surtout, bien décidés à ne jamais payer leur place au stade. Neal Remmerie et Senne Haverbeke, deux TikTokers belges de 20 ans, ont une nouvelle fois frappé un grand coup: assister gratuitement à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich. Leur stratagème, aussi risqué qu’ingénieux, a une nouvelle fois défié les dispositifs de sécurité les plus stricts.

Leur méthode? Se faire passer pour des agents de maintenance le vendredi 30 mai, veille du match. Une fois dans l’enceinte du stade, les deux compères se sont discrètement enfermés dans une cabine de toilettes, qu’ils ont équipée d’un panneau «Hors service». Là, ils ont attendu 27 longues heures avant de se fondre dans la foule des supporters parisiens, juste avant le coup d’envoi.

Pas leur coup d'essai

Ce n’est pas leur première infiltration. Concert au Sportpaleis d’Anvers, festival Tomorrowland, finale de Coupe de Belgique… À Bruxelles, ils avaient même revêtu un uniforme de vendeur de chips pour tromper la vigilance des stadiers. Chaque opération donne lieu à une vidéo, toujours postée sur leurs réseaux sociaux, et à chaque fois, les vues s’envolent.

Leur dernière vidéo, immortalisant leur plan à Munich, est déjà virale. Et si certains dénoncent une atteinte à la sécurité, les deux Belges se veulent rassurants. «Nous ne voulons jamais blesser qui que ce soit avec nos vidéos. Nous voulons simplement faire du contenu amusant et divertir les gens», affirment-ils. Conscients des risques, ils ajoutent, avec un sourire en coin: «Soit on regardait le match, soit on passait la nuit en prison. Dans les deux cas, ça faisait une bonne vidéo».

Le match, ils l’ont suivi dans une ambiance électrique, au cœur des tribunes parisiennes. Et ils n’en reviennent toujours pas: «C’est le plus beau match de football que nous ayons jamais vu».

Quant à la suite? Ils laissent planer le mystère. Mais une chose est sûre: ce duo n’a pas fini de faire parler de lui. «Un jour, on se fera prendre, mais ça ne nous fait pas peur.»