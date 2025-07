Pourquoi Diogo Jota n’aurait pas dû être dans cette voiture

Le lieu de l'accident de Diogo Jota Photo: Getty Images

La tragédie du 3 juillet 2025 a frappé de plein fouet le monde du football: Diogo Jota, attaquant vedette de Liverpool et homme charismatique, a perdu la vie sur une route espagnole laissant derrière lui une femme et trois enfants. Dans la nuit de mercredi à jeudi, entre 00h30 et 00h40, la Lamborghini dans laquelle il se trouvait en compagnie de son frère a quitté la chaussée sur l’autoroute A‑52 à proximité de Cernadilla.

0:51 Épave calcinée: Une vidéo dévoile la scène de l’accident ayant coûté la vie à Diogo Jota

Le véhicule s'est embrasé et les deux jeunes hommes sont morts sur le coup. Les enquêteurs de la Guardia Civil pointent un dispositif mécanique défaillant ou un défaut du pneumatique sous l’effet d’une vitesse excessive ou d’un revêtement abîmé. Après plusieurs tonneaux, la voiture s'est embrasée et a mis le feu à la végétation environnante.

Ce qui est d'autant plus cruel, c'est que Diogo Jota n'aurait pas forcément dû se retrouver dans cette voiture, comme le rapporte le «Daily Mail». Selon le média britannique, le joueur du FC Liverpool a récemment subi une intervention chirurgicale aux poumons et les médecins lui ont conseillé de ne pas rentrer en Angleterre par la voie des airs. Il a ainsi décidé de prendre un ferry à partir de Santander pour rejoindre Liverpool en vue de la reprise du championnat.

Marié le 22 juin à Rute Cardoso – mère de leurs trois enfants –, il célébrait quelques jours plus tôt l’un des plus beaux moments de son existence. Sa carrière, débutée à Paços de Ferreira, passée par Porto, l’Atlético Madrid, Wolverhampton, l’a élevé au rang de héros national: 49 sélections, 14 buts, une Ligue des nations et un titre en Premier League. Une trajectoire lumineuse brutalement interrompue sur la route en direction de Liverpool pour la reprise de l'entraînement, ce lundi.

Selon «The Sun», la route sur laquelle Diogo Jota et son frère sont décédés est considérée comme «extrêmement dangereuse» selon des habitants de la région. Des virages serrés qui se prennent à haute vitesse et de nombreux trous jalonnent le tronçon de la A-52. En 2023, dix-neuf personnes ont perdu la vie sur cette autoroute.