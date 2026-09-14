Grosse erreur et immense polémique lors du derby mancunien

La fédération anglaise des arbitres reconnaît son erreur. Le but d'Erling Haaland lors de la victoire 1-0 de Manchester City contre Manchester United n'aurait pas dû être validé en raison d'un hors-jeu.

Blick Sportdesk

À la 60e minute, Josko Gvardiol a envoyé un centre au deuxième poteau, repris victorieusement par Haaland. L’action a toutefois suscité des interrogations en raison de la position d’Enzo Fernández. L’arbitre Michael Oliver a finalement validé le but, estimant que le milieu argentin n’avait pas suffisamment influencé l’action pour être sanctionné d’un hors-jeu.

Après la rencontre, l’association anglaise des arbitres «Pro Ref» a cependant admis que le VAR aurait dû intervenir. «Sur le terrain, Erling Haaland a d’abord été considéré comme hors-jeu. Le VAR a vérifié sa position et constaté qu’il ne l’était pas. Lors de cette même action, Enzo Fernández n’a pas touché le ballon, ce qui rend l’interprétation de sa position plus subjective. Le VAR n’a toutefois pas suffisamment pris en compte l’influence qu’il pouvait avoir sur l’action et aurait dû recommander à l’arbitre de revoir les images.»

L’organisation a présenté ses excuses à Manchester United et annoncé qu’elle allait analyser cet incident. Les Red Devils pourront malgré tout nourrir des regrets. En supériorité numérique dès la 23e minute après l’expulsion de Phil Foden, ils n’ont pas réussi à en profiter et ont finalement concédé la défaite face à leur rival. Avec seulement quatre points récoltés en quatre matches, United recule à la 13e place du classement.

Cet article a été publié pour la première fois sur abola.pt. À l'instar du Blick, cette plateforme d'information portugaise appartient à la maison d'édition Ringier.