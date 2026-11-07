Arsenal domine Hull et conforte son fauteuil de leader

Arsenal a battu Hull 1-0 samedi à l’Emirates grâce à Martin Odegaard, son neuvième succès en dix journées. Les Gunners consolident leur tête de la Premier League avec six points d’avance sur Manchester City.

ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal a livré une copie solide à défaut d'être flamboyante, samedi contre Hull (1-0) à domicile. Un neuvième succès en dix journées qui donne six points d'avance au leader de Premier League en attendant le match de Manchester City.

Un but du capitaine Martin Odegaard (72e), au cours d'une seconde période très dominante, a permis au champion d'Angleterre de consolider sa première place (27 points) devant son dauphin mancunien (2e, 21 pts), attendu chez Nottingham Forest en fin de journée.

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Cela fait un nouveau «clean sheet» pour la meilleure défense du royaume, mais aussi une nouvelle victoire avec une efficacité minimale en attaque: les Londoniens n'ont marqué que 15 buts depuis le début de saison en Premier League.

Ils n'ont d'ailleurs pas vraiment inquiété le promu Hull en première période à l'Emirates, privé de rythme, de spectacle et de franches occasions.

Le plus grand espoir des supporters est venu d'un tirage de maillot sur Kai Havertz en pleine surface, visionné par l'arbitre en bord de touche (42e). Mais l'attaquant était hors-jeu et il n'y a pas eu de pénalty.

Les Gunners ont haussé leur niveau après la pause, dans la lignée d'Odegaard, et leur récompense est venue par un but de leur capitaine (72e). Le meneur de jeu norvégien a profité d'un tir de Noni Madueke repoussé par le gardien grec Konstantinos Tsolakis, auteur d'une prestation remarquée jusqu'ici.