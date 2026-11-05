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Le récent Ballon d'Or
Harry Kane prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2029

L'attaquant Harry Kane a prolongé son contrat avec le Bayern Munich de deux saisons jusqu'à l'été 2029, a annoncé jeudi le club champion d'Allemagne. L'Anglais de 33 ans a été récompensé du Ballon d'Or 2026.
Publié: il y a 47 minutes
Harry Kane va rester au Bayern.
Photo: IMAGO/Ulmer/Teamfoto
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ATS Agence télégraphique suisse

Capitaine de la sélection anglaise (125 capes) et meilleur buteur (91) des Three Lions, Harry Kane se projette ainsi avec le club munichois au moins jusqu'à l'Euro 2028 en Angleterre.

Arrivé en Bavière à l'été 2023, Kane reste sur sa meilleure saison lors de l'exercice 2025/26, disputé à 32 ans, qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or il y a dix jours.

«Je me sens comme chez moi au Bayern», déclare Harry Kane dans un communiqué du club. «Toute ma famille est très heureuse ici, je voulais rester, je me réjouis maintenant de l'avenir et je veux encore gagner beaucoup de titres avec ce grand club.»

«Le meilleur transfert de l'histoire du club»

En trois saisons avec le Bayern, Kane a ouvert et étoffé son palmarès, vide malgré de nombreuses récompenses individuelles avant de rejoindre Munich, avec deux titres de champion d'Allemagne (2025 et 2026), une Coupe (2026), et deux Supercoupes (2025, 2026).

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En 161 matches avec le club bavarois, Harry Kane a inscrit 156 buts toutes compétitions confondues.

La Ligue des champions lui échappe toujours, avec deux demi-finales en 2024 et 2026, alors que la finale de la compétition se jouera dans son jardin munichois de l'Allianz Arena en 2028.

Kane a été la recrue la plus chère de l'histoire du Bayern, qui a déboursé près de 100 millions d'euros à Tottenham pour s'acheter les services de l'attaquant. Le président d'honneur du Bayern Uli Hoeness a évoqué après la finale de la Coupe fin mai (victoire 3-0 contre Stuttgart avec un triplé de Kane) le meilleur transfert de l'histoire du club.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
11
34
30
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
3
23
5
Real Sociedad
Real Sociedad
11
0
19
6
FC Séville
FC Séville
11
-2
17
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
4
15
8
La Corogne
La Corogne
11
1
14
9
Villarreal CF
Villarreal CF
11
0
12
10
Celta Vigo
Celta Vigo
11
0
12
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
-2
12
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
-5
12
13
Getafe CF
Getafe CF
11
-8
12
14
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
11
-1
11
15
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-11
11
16
Racing Santander
Racing Santander
11
-14
11
17
CF Elche
CF Elche
11
-4
10
18
Levante UD
Levante UD
11
-5
10
19
Valence CF
Valence CF
11
-9
9
20
Malaga CF
Malaga CF
11
-13
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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