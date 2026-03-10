Yaw Yeboah et Derrick Jones ont été suspendus à vie par la ligue nord-américaine de football pour des paris sportifs illégaux. Le duo a même parié sur des matches de leur propre équipe.

Davide Malinconico

Pour avoir organisé des paris sportifs illégaux, la Major League Soccer (MLS) suspend deux joueurs professionnels à vie. Il s’agit de l'international ghanéen Yaw Yeboah et de l’Américain d’origine ghanéenne Derrick Jones.

À l’époque où ils ont effectué leurs paris, les deux joueurs évoluaient ensemble au Columbus Crew, club de l’Ohio évoluant dans la plus haute ligue nord-américaine. De plus, selon la MLS, les deux parieurs ont «probablement partagé des informations confidentielles avec d’autres parieurs».

Yaw Yeboah, formé à l’académie de Manchester City et passé également par LOSC Lille et FC Twente, est actuellement sous contrat avec le club chinois Qingdao Hainiu. Derrick Jones, lui, est actuellement sans club.

Les matches de leur propre club

Selon Eurosport, la MLS a annoncé que le duo avait notamment parié sur ses propres matches en 2024 et 2025. Par exemple lors d'un match en octobre 2024, ils ont parié sur le fait que Derrick Jones serait averti, ce qui s'est effectivement produit.

Dans sa prise de position, la MLS a toutefois assuré qu'il n'y avait aucune preuve que ces paris aient pu influencer le résultat du match.

Un souvenir de l'Italie

En 2023, le scandale des paris autour des deux joueurs internationaux italiens Nicolò Fagioli et Sandro Tonali a fait grand bruit dans le monde entier. Tous deux avaient parié sur des matchs de football via des plateformes de paris illégales.

Nicolò Fagioli a été exclu de toute activité par la fédération italienne pendant sept mois, Sandro Tonali même pendant dix mois. Depuis 2024, après avoir purgé leur suspension, les Italiens ont à nouveau le droit de jouer. Sandro Tonali jouera mardi soir avec Newcastle United face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions.