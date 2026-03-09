Johan Manzambi figure dans le onze de Bundesliga de la dernière journée de championnat publié par «Kicker». Le Genevois est l’un des cinq joueurs à y faire pour la première fois son apparition.

Un Genevois dans le onze de la semaine en Bundesliga

Davide Malinconico

Le Genevois Johan Manzambi a été récompensé pour sa prestation de haute volée avec le SC Fribourg lors du match nul 3-3 contre le Bayer Leverkusen. Le magazine spécialisé de football «Kicker» le sélectionne dans le onze de la semaine. Le Romand a livré une performance solide et a été à l’origine de l’ouverture du score pour son club.

Pour le jeune joueur de la Nati, c’est sa première nomination dans l’équipe de Bundesliga de la semaine. Pour l’entraîneur de la Nati, Murat Yakin, c’est un signal fort en vue de la prochaine Coupe du monde.

Manzambi fait une très bonne saison

Johan Manzambi réalise une saison exceptionnelle avec le SC Fribourg. Grâce à ses performances, le Genevois a attiré l’attention: sa valeur marchande a été catapultée de huit à 30 millions d’euros depuis le début de la saison, selon le site spécialisé transfermarkt.fr.

De quoi susciter des convoitises dans toute l’Europe. Outre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, vainqueur en titre de la Ligue des champions, figurerait parmi les clubs de premier plan à avoir le talent genevois dans le viseur.

Quatre autres débuts dans le onze de la semaine

Outre Johan Manzambi, quatre autres joueurs font leur première apparition dans le onze de la semaine: le gardien de RB Leipzig, Maarten Vandevoordt, qui n’a disputé que son quatrième match de la saison; le milieu de Hoffenheim, Alexander Prass; le joueur de Werder Brême, Olivier Deman; ainsi que l’attaquant de Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

La sélection est complétée par les joueurs du Bayern Munich, Konrad Laimer et Luis Diaz, le coéquipier de Johan Manzambi au SC Fribourg, Matthias Ginter, ainsi que Luka Vuskovic (Hambourg), Jens Stage (Werder Brême) et Fisnik Asllani (Hoffenheim).