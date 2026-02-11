Après un carton rouge controversé contre le Werder Brême, Johan Manzambi écope de trois matches de suspension. Le SC Fribourg annonce contester cette décision de la DFB, dénonçant une sanction trop lourde.

Lino Dieterle

Un penalty manqué mardi soir en Coupe contre le Hertha Berlin, puis un carton rouge samedi dernier en Bundesliga face au Werder Brême: ces derniers jours n'ont pas été les plus simples sur le plan sportif pour le joyau de l’équipe de Suisse Johan Manzambi (20 ans, 8 sélections). Son équipe s’est toutefois imposée lors des deux rencontres.

Peu avant le match de Coupe, le milieu genevois a appris que la Ligue l’avait suspendu pour trois matches à la suite de son expulsion. Une sanction jugée très sévère par son club. Sur le terrain, Johan Manzambi n’avait d’abord écopé que d’un carton jaune, avant que l’arbitre ne revienne sur sa décision après consultation de la VAR et ne lui adresse un rouge direct.

Le club refuse la suspension

Le Suisse a bien touché le mollet de son adversaire, mais l’action est intervenue alors que celui-ci venait de glisser, un élément qui a visiblement pesé dans l’interprétation des faits.

Le SC Fribourg n’entend pas en rester là. Le club refuse la suspension en l’état et se réserve le droit de faire appel. «Le club et le joueur n'ont pas accepté la proposition de sanction de la commission de contrôle de la Fédération allemande (DFB)», a indiqué le SC Fribourg dans un communiqué.

Pour Johan Manzambi, il s’agit déjà de la deuxième expulsion cette saison. Exclu lors de la 3e journée à Stuttgart, il avait alors manqué deux rencontres. Reste à savoir si trois matches supplémentaires viendront s’ajouter à son absence.