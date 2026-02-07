Dortmund met la pression sur le Bayern

L'équipe du gardien suisse Gregor Kobel a arraché la victoire à la 87e grâce à un but de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy. Menés à la pause suite à l'ouverture du score de Julian Brandt (38e), les Loups avaient égalisé sur un coup de pied arrêté (52e Koulierakis).
Champion en titre, le Bayern Munich tâchera de reprendre 6 points d'avance dimanche lors du choc de cette 21e journée de Bundesliga (17h30). Mais Hoffenheim, 3e, a des atouts à revendre alors que le «Rekordmeister» reste sur un match nul et une défaite en championnat.
Le SC Fribourg de Johan Manzambi et Bruno Ogbus a de son côté signé une bonne opération en s'imposant 1-0 face au Werder Brême. Les joueurs de la Forêt-Noire ont terminé à 10 après l'expulsion du Genevois suite à une intervention de la VAR (52e). Ce succès leur permet de grimper au 7e rang, à 5 points de la première place européenne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
20
56
51
2
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
Vfb Stuttgart
21
10
39
5
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
0:1
20
11
35
7
SC Fribourg
21
-1
30
8
Eintracht Francfort
21
-5
28
9
Union Berlin
21
-8
25
10
Borussia Mönchengladbach
1:0
21
-8
24
11
FC Cologne
20
-3
23
12
Hambourg SV
20
-8
22
13
FC Augsbourg
21
-15
22
14
FSV Mayence
21
-8
21
15
VfL Wolfsbourg
21
-15
19
16
Werder Brême
21
-17
19
17
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim
21
-28
13