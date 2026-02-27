Les affiches des 8es de finale de l’Europa League

L’Italie perdra bientôt un nouveau représentant sur la scène européenne: Bologne et l’AS Rome s’affronteront en 8es de finale de l’Europa League, dont le tirage au sort a été effectué à Nyon.
Remo Freuler, Simon Sohm et leurs coéquipiers devront sortir le grand jeu face aux Romains, mieux classés qu’eux en Serie A. Un duel suisse aura lieu entre Nottingham Forest, emmené par Dan Ndoye, et les Danois de Midtjylland, avec Kevin Mbabu.
Johan Manzambi (SC Fribourg) jouera contre les Belges de Genk, tandis que Ricardo Rodriguez (Betis Séville) affrontera le Panathinaikos Athènes. Parmi les autres affiches les plus alléchantes figurent Lille – Aston Villa et VfB Stuttgart – Porto.
Les affiches des 8es de finale
- Ferencváros – Braga
- Panathinaikos – Real Betis
- Genk – SC Fribourg
- Lyon – Celta Vigo
- VfB Stuttgart – Porto
- Nottingham Forest – Midtjylland
- Bologne – AS Rome
- Lille – Aston Villa
Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1
Playoffs
Barrages qualificatifs