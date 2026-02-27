DE
Avec un gros derby italien
Les affiches des 8es de finale de l’Europa League

Les 8es de finale de l’Europa League s’annoncent passionnants. À Nyon, Bologne affrontera l’AS Rome, tandis qu’un duel suisse opposera Nottingham Forest, emmené par Dan Ndoye, à Midtjylland avec Kevin Mbabu.
Publié: 14:42 heures
1/2
Bologne et l’AS Rome s’affronteront en 8es de finale de l’Europa League.
Photo: keystone-sda.ch

L’Italie perdra bientôt un nouveau représentant sur la scène européenne: Bologne et l’AS Rome s’affronteront en 8es de finale de l’Europa League, dont le tirage au sort a été effectué à Nyon.

Remo Freuler, Simon Sohm et leurs coéquipiers devront sortir le grand jeu face aux Romains, mieux classés qu’eux en Serie A. Un duel suisse aura lieu entre Nottingham Forest, emmené par Dan Ndoye, et les Danois de Midtjylland, avec Kevin Mbabu.

Johan Manzambi (SC Fribourg) jouera contre les Belges de Genk, tandis que Ricardo Rodriguez (Betis Séville) affrontera le Panathinaikos Athènes. Parmi les autres affiches les plus alléchantes figurent Lille – Aston Villa et VfB Stuttgart – Porto.

Les affiches des 8es de finale

  • Ferencváros – Braga
  • Panathinaikos – Real Betis
  • Genk – SC Fribourg
  • Lyon – Celta Vigo
  • VfB Stuttgart – Porto
  • Nottingham Forest – Midtjylland
  • Bologne – AS Rome
  • Lille – Aston Villa
Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
