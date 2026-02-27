Les 8es de finale de l’Europa League s’annoncent passionnants. À Nyon, Bologne affrontera l’AS Rome, tandis qu’un duel suisse opposera Nottingham Forest, emmené par Dan Ndoye, à Midtjylland avec Kevin Mbabu.

Les affiches des 8es de finale de l’Europa League

L’Italie perdra bientôt un nouveau représentant sur la scène européenne: Bologne et l’AS Rome s’affronteront en 8es de finale de l’Europa League, dont le tirage au sort a été effectué à Nyon.

Remo Freuler, Simon Sohm et leurs coéquipiers devront sortir le grand jeu face aux Romains, mieux classés qu’eux en Serie A. Un duel suisse aura lieu entre Nottingham Forest, emmené par Dan Ndoye, et les Danois de Midtjylland, avec Kevin Mbabu.

Johan Manzambi (SC Fribourg) jouera contre les Belges de Genk, tandis que Ricardo Rodriguez (Betis Séville) affrontera le Panathinaikos Athènes. Parmi les autres affiches les plus alléchantes figurent Lille – Aston Villa et VfB Stuttgart – Porto.

Les affiches des 8es de finale

Ferencváros – Braga

Panathinaikos – Real Betis

Genk – SC Fribourg

Lyon – Celta Vigo

VfB Stuttgart – Porto

Nottingham Forest – Midtjylland

Bologne – AS Rome

Lille – Aston Villa