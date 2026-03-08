À Thoune, la perspective d’une qualification en Champions League devient de plus en plus crédible. Une question se pose déjà: la Stockhorn Arena peut-elle accueillir la compétition reine?

Simon Strimer

La première question que le FC Thoune se voit poser ces jours-ci, à répétition: peut-on vraiment disputer la Ligue des champions à la Stockhorn Arena? Le titre de champion paraît désormais si probable qu’il faudrait un retournement de situation pour que le promu laisse encore échapper cette chance.

La réponse que l’on entend à Thoune est simple: pourquoi pas? Le stade thounois, qui compte 10'014 places, répondait l’été dernier aux exigences de l’Euro féminin (8100 places sans les secteurs debout). Et, un an plus tôt, il satisfaisait déjà aux critères nécessaires pour accueillir les matches de Conference League du FC Lugano.

L'exemple norvégien

L’enceinte est classée en catégorie quatre, soit la plus haute catégorie. Sur le papier, elle remplit donc les conditions requises pour la compétition reine. Celle-ci exige au minimum 8000 places ainsi que toute une série d’autres critères précisément définis. Parmi eux figurent notamment au moins 100 places VIP et 50 places réservées aux journalistes.

Le meilleur exemple montrant que la Ligue des champions peut aussi se jouer dans un stade de petite taille est celui du surprenant huitième-de-finaliste norvégien Bodø/Glimt. Le club avait posé les bases de sa qualification contre l’Inter Milan devant 7'845 spectateurs.

Et concernant les primes de titre?

Du côté de Thoune, on laisse également entendre que l’on ne souhaiterait pas renoncer à l’avantage de jouer à domicile si cette qualification devait se concrétiser. Jouer dans sa ville, disposer de ses propres vestiaires et bénéficier de davantage de temps pour organiser les rencontres sont des éléments importants. Un éventuel déménagement au Wankdorf, trois fois plus grand, pour accueillir davantage de supporters n’est donc – contrairement à la participation du club bernois à la Ligue des champions en 2005 – certainement pas envisagé. À condition, bien sûr, que la capacité de la Stockhorn Arena soit suffisante.

Une autre question concerne les primes des joueurs liées au titre. «Nous n’y avons vraiment pas pensé l’été dernier, après la promotion», reconnaît ouvertement le président Andres Gerber. La situation rappelle celle d’il y a vingt ans, lorsque Thoune avait terminé vice-champion et que l’absence d’accord sur les primes avait provoqué un important remous. Andres Gerber était alors capitaine. Aujourd’hui, il se dit optimiste quant à la possibilité de trouver une bonne solution avec l’équipe, a-t-il confié à Blick.