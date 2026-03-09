DE
FR

Un penalty décisif accordé
Des supporters débranchent la VAR, l’arbitre décide «à l’aveugle»

Un penalty contesté a offert la victoire 2-1 au Hertha face à Münster dimanche en 2e division allemande. Des supporters locaux ont apparemment saboté la VAR, forçant l’arbitre à décider à l’aveugle.
Publié: il y a 5 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
1/2
Lors du match entre Preussen Münster et Hertha BSC, des supporters de l’équipe locale ont débranché l’écran de la VAR au bord du terrain.
Photo: IMAGO/RHR-Foto

Un penalty complètement fou a marqué le choc de dimanche en 2e division allemande entre Preussen Münster et Hertha BSC, rapporte «Kicker». L’incident s’est produit à la 44e minute. Michael Cuisance, attaquant du Hertha, s’écroule dans la surface après un tacle de Niko Koulis. L’arbitre Felix Bickel laisse initialement jouer, mais son assistante vidéo, Katrin Rafalski, l’invite à revoir l’action. Problème: l’écran sur le bord du terrain ne fonctionne plus.

A cause des supporters

Malgré la panne, l'arbitre décide d’accorder un penalty au Hertha, expliquant aux spectateurs s’être basé sur l’évaluation de sa collègue. Quelques minutes plus tard, le mystère est élucidé: une banderole des supporters locaux clamait «Débranchez la VAR!». Selon «Kicker», un spectateur avait volontairement déconnecté l’écran. Des photos montrent même deux individus masqués escaladant une barrière pour saboter l’équipement.

Le penalty, transformé par Fabian Reese, permet au Hertha de prendre l’avantage juste avant la pause. Münster égalise rapidement en deuxième mi-temps, mais le Hertha scelle la victoire 2-1 grâce à un but dans les arrêts de jeu.

Réactions contrastées

L’entraîneur du Hertha, Stefan Leitl, n’a pas caché son agacement: «C’est tout simplement inacceptable. Imaginez si d’autres décisions cruciales avaient dû être prises sans la VAR.» Il a appelé à des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le capitaine de Münster, Jorrit Hendrix, a réagi avec humour: «Nos supporters sont légendaires. Ils font tout pour nous soutenir. Qu’un supporter coupe la VAR, c’est fou mais, en un sens, assez remarquable.»

Le club de Münster a pris une position plus ferme: «Nous regrettons cet incident et ferons tout pour identifier les responsables et les traduire en justice», a déclaré le club. L’enquête préliminaire suggère un acte prémédité, et des mesures de sécurité renforcées ont déjà été mises en place.

Un précédent en Ligue des champions

Ce n’est pas la première fois qu’un arbitre doit décider sans images. «Kicker» rappelle qu’en 2019, lors d’un match de Ligue des champions entre Schalke 04 et Manchester City, l’arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande avait accordé un penalty pour une main uniquement sur les indications de son collègue vidéo, décision saluée par l’UEFA.

