Ces clubs historiques sont menacés de relégation

Tottenham est menacé de relégation pour la première fois depuis presque cinquante ans. En Espagne, en Allemagne et en Italie aussi, plusieurs grands noms tremblent pour leur maintien.

Davide Malinconico

Après sa cinquième défaite consécutive (1-3 contre Crystal Palace), Tottenham n’est provisoirement plus qu’à un point de la relégation. Les Spurs ne sont pas descendus depuis près de 50 ans (saison 1976-1977). À Londres, les nerfs sont à vif. À la mi-temps, certains supporters ont même quitté le stade (très) prématurément.

L’entraîneur Igor Tudor a aussi surpris avec sa déclaration après le match: «Le bateau va dans la direction que je veux qu’il prenne. Ceux qui sont dans le bateau peuvent rester, les autres peuvent quitter le bateau». Pour le manager croate, c’est clair: «Cela peut paraître étrange, mais après ce match, j’y crois plus qu’avant. J’ai vu quelque chose.»

Tottenham n’est pas le seul à trembler: dans d’autres grands championnats, plusieurs clubs historiques luttent pour leur maintien dans l’élite.

Que se passe-t-il à la Fiorentina?

Depuis le début de la saison, toute l’Italie se demande ce qui ne va pas avec la Fiorentina. Les Toscans ont longtemps occupé la dernière place du championnat. Après le licenciement de l’entraîneur champion d’Italie avec le AC Milan, Stefano Pioli, la Viola s’est quelque peu reprise, mais la situation reste critique: avec 24 points, la Fiorentina est au coude à coude avec Lecce, premier relégué.

Depuis sa remontée lors de la saison 2004-05, la Fio fait partie intégrante de la Serie A. Une relégation mettrait fin à plus de vingt ans de présence ininterrompue dans l’élite.

Séville et Valence inquiètent

Les glorieuses soirées de coupe d'Europe où le FC Séville (avec Ruben Vargas et Djibril Sow) et le FC Valence (avec Filip Ugrinic et Eray Cömert) défiaient les poids lourds européens semblent aujourd'hui bien loin. Cette saison, les choses pourraient encore se corser pour ces deux clubs historiques espagnols.

Séville, qui a remporté cinq fois (!) l'Europa League au cours des douze dernières années, n'est qu'à six points de la zone de relégation, avec 30 points. Valence (29 points) est en plus mauvaise posture encore. Pour le finaliste de la Ligue des champions 2000 et 2001, ce serait la première relégation depuis 40 ans. Le Séville FC, quant à lui, joue en première division depuis près de 25 ans.

Gladbach va-t-il descendre?

En Allemagne aussi, le Borussia Mönchengladbach, un traditionsverein, est engagé dans la lutte contre la relégation. Après une série négative de sept matchs sans victoire, la courte victoire 1-0 contre Union Berlin samedi dernier a certes permis de respirer un peu, mais la situation reste tendue. La relégation n'est qu'à trois points. Et vendredi soir, Nico Elvedi et ses coéquipiers se rendront sur la pelouse du Bayern, où il ne faudra pas compter sur des points pris.

La place de relégable est occupée par un autre club historique: le Werder Brême. Même si le quadruple champion d'Allemagne a retrouvé le chemin de la victoire contre la lanterne rouge Heidenheim, après treize matches consécutifs sans victoire. Les Allemands du Nord affronteront de leur côté l'Union Berlin ce week-end.