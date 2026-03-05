Omar Janneh continue de frapper

Omar Janneh continue d’impressionner au Lausanne-Sport. Face au FC Zurich, le jeune Espagnol a encore frappé et confirme son efficacité clinique depuis son arrivée cet hiver.

Bastien Feller Journaliste Blick

Dix tirs cadrés, six buts. Omar Janneh continue son petit bonhomme de chemin et reste surtout toujours aussi clinique devant le but adverse depuis son arrivée au Lausanne-Sport. Face au FC Zurich mercredi (victoire 2-1), l'attaquant a toutefois vu sa statistique perdre un peu de sa splendeur, puisqu'il a pour la première fois cadré trois frappes pour un seul but.

L'Espagnol formé à l'Atlético Madrid ne s’en plaindra pas. Tout comme son club, qui a une nouvelle fois eu la confirmation d’avoir eu raison de sortir le chéquier cet hiver. Au LS depuis la mi-janvier, Omar Janneh a disputé onze rencontres toutes compétitions confondues et il s'est montré décisif, par la passe ou par le but, à neuf reprises (sept réalisations et deux assists). Là où Gaoussou Diakité et Beyatt Lekoueiry, en manque de constance ces derniers mois, se montrent plutôt discrets sur ce plan-là depuis plusieurs semaines (deux buts et deux passes décisives pour le premier en 2026, rien pour le deuxième).

Une individualité qui ressort

Au Letzigrund, c'est donc Omar Janneh, 19 ans, qui a porté le Lausanne-Sport offensivement. Il allume la première mèche après un exploit individuel en tout début de match. Puis il ouvre la marque en contre peu avant la mi-temps, servi par Olivier Custodio. Sur ces deux actions, l'Espagnol montre une nouvelle fois ses qualités: tant techniques, avec des contrôles de balle qui lui permettent d'enchaîner, que physiques, en déposant littéralement son vis-à-vis Chris Kablan au démarrage sur les deux séquences. «Nous n’avons pas seulement une équipe soudée, mais aussi des individualités», faisait remarquer Peter Zeidler en conférence de presse.

«L’individualité à laquelle je pense en ce moment est évidemment Omar Janneh, qui a montré qu’il possède un énorme potentiel», répète l'Allemand, qui est plutôt connu pour aimer mettre en avant son équipe sur le plan collectif.

«Il nous fait du bien»

«Il n'a pas autant de réussite à l'entraînement, non», rigole le défenseur Karim Sow, auteur lui du but de la victoire. Mais c’est vrai que c’est incroyable ce qu'il fait. Il nous fait du bien depuis que Théo (ndlr: Bair, blessé depuis le début de l'année) n’est plus là. Il marque sur chaque action pratiquement. Son intégration a été très rapide et c’est une bonne chose pour lui et pour nous surtout.»

Constat que partage forcément le capitaine lausannois, Olivier Custodio. «C’est encore un très jeune joueur, mais il fait déjà beaucoup de bonnes choses. Il doit encore apprendre, ce qui est noraml à son âge. Mais j’espère pour lui qu’il va continuer ainsi.» Le LS et ses supporters n'en demandent pas moins.