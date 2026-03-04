Cette fois-ci, Karim Sow est bel et bien le héros lausannois

Le Lausanne-Sport met fin à une série de sept matchs sans victoire. Les Vaudois ont arraché le succès grâce à Karim Sow dans le temps additionnel.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport regoûte à la victoire après sept matchs sans succès. Rien n'a été simple pour les Vaudois qui, après avoir dominé la première période, se sont endormis en deuxième mi-temps, jusqu'à un coup de tête gagnant de Karim Sow dans le temps additionnel.

Ces trois points apportent un certain bol d'air frais aux Lausannois, quelques jours avant de revenir au Letzigrund y affronter Grasshopper. Un barragiste qui compte un match de moins, mais qui est relégué ce mercredi à neuf points.

Encore lui!

Le Lausanne-Sport partait le mieux dans la rencontre. Omar Janneh se jouait déjà de la défense zurichoise après moins de trois minutes, mais butait sur Silas Huber. A la 11e minute, l'attaquant lausannois manquait cette fois-ci le cadre. Olivier Custodio forçait lui, d'une frappe lointaine, le portier adverse à une claquette (20e). Les Vaudois se voulaient offensifs d'entrée et le montraient, en profitant des espaces laissés par leurs adversaires.

Et après deux avertissements, Omar Janneh finissait par punir le FCZ. Lancé côté gauche par Olivier Custodio, l'Espagnol laissait sur place Chris Kablan et s'en allait affronter et battre un Silas Huber cette fois-ci impuissant (35e). Le numéro 78 lausannois inscrivait là son sixième but en Super League en... neuf tirs cadrés! Une statistique impressionnante dont ne se plaindra pas Peter Zeidler, qui voit depuis plusieurs mois Beyatt Lekoueiry (à qui il ne manquait que la finition à la 41e) et Gaoussou Diakité, pour ne citer qu'eux, ne plus se montrer décisifs pour le LS.

Avertissement sans frais

Les Vaudois rentraient donc au vestiaire avec un avantage mérité et allaient devoir à minima le défendre lors d'une seconde mi-temps qui promettait de voir le FCZ tout tenter pour égaliser. Philippe Keny pensait sans doute être le sauveur du FCZ, mais l'attaquant sénégalais manquait complètement sa tête à quelques mètres du but vide (51e).

La possession, en faveur du LS en première période, changeait de camp et c'était au tour des Zurichois de tenter de faire quelque chose du ballon. Les corners s'enchaînaient, et après un dégagement de la défense vaudoise, Valon Berisha reprenait le ballon de volée et faisait trembler les filets. Une réussite annulée par la VAR, deux Zurichois, en position de hors-jeu, bouchant la vue de Karlo Letica.

Cette fois-ci, c'est validé

Un avertissement sans frais. Le FCZ, toujours sans tir cadré dans la rencontre, continuait ensuite à dominer la rencontre et les Lausannois avaient toutes les peines du monde à sortir de leurs 30 mètres. Cela jusqu'à une partie de billard dans la surface zurichoise, conclue par une frappe de Nicky Beloko à côté (71e).

Un coup de génie d'Ivan Cavaleiro - reprise de volée d'un long centre de Nelson Palacio - mettait toutefois rapidement un terme à ce léger sursaut lausannois (72e). Zurich égalisait ainsi sur son premier tir cadré et forçait le LS à enfin entrer dans sa deuxième mi-temps s'il entendait repartir du Letzigrund avec les trois points. Peter Zeidler décidait de changer quelque chose dans son équipe: Enzo Kana Biyik et Seydou Traore remplaçaient Nathan Butler-Oyedeji et Nicky Beloko.

Il restait alors un quart d'heure aux Vaudois pour se rappeler aux bons souvenirs de leur première période. Seydou Traore pensait enfiler le costume de sauveur, mais sa frappe était sauvée par Alexander Hack sur sa ligne (81e). Action qui restait sans suite jusqu'à un corner botté par Olivier Custodio et repris victorieusement de la tête par Karim Sow, lui le héros malheureux du match face au Sigma Olomouc (92e).